Los 8 escalones del millón y... ¿un nuevo conflicto laboral con Nicole Neumann?

La relación entre la producción de Los 8 escalones del millón y Nicole Neumann, una de sus jurados, no estaría pasando su mejor momento. Es que, según revelaron en el programa Intrusos, las actitudes de la modelo generaron una fuerte interna dentro del envío. Sobre todo, la falta de acuerdo sobre el fin de sus vacaciones.

En diciembre, Neumann anunció que se tomaba cinco semanas de descanso. Si bien no fue la situación ideal para el programa, las autoridades le dieron el visto bueno y decidieron reemplazarla primero con su archienemiga Carolina Pampita Ardohain y luego con Ingrid Grudke. Ahora, con la necesidad de retomar las grabaciones, la modelo fue convocada por la producción para el 7 de febrero. Y su respuesta no cayó para nada bien .

“Hay programas grabados, pero en algún momento se terminan”, reveló Rodrigo Lussich este jueves, y agarró un calendario. En ese momento explicó que, mientras Nicole está de vacaciones con Manuel Urcera y comparte postales de su viaje por España en sus redes sociales, en Buenos Aires la convocaron el 7 de febrero para hacer los programas del 8 y el 9 de febrero. “Le avisaron con tiempo de la citación, porque tienen que grabar, ¿y saben lo que contestó Nicole? ‘Yo no puedo ni el 7 ni el 8. Tengo un evento. Así que arranquen sin mi’” , reveló el periodista.

La respuesta enfureció a todos en el programa conducido por Guido Kaczka. Primero porque se tomó cinco semanas de vacaciones, explicó Adrián Pallares, y luego porque antes de partir pidió un aumento de sueldo. “Están viendo qué hacer con ella porque lo sienten como una falta de respeto”, agregó. “Están hartos de Nicole”, cerró Lussich.

El antecedente

El conflicto dentro del programa no es nuevo. A fines de diciembre, según contó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, la modelo se tomó vacaciones a pesar de que había prometido que no lo haría.

“Cuando estaba terminando el año, pautó con la producción un gran aumento. Pidió bastante. Al programa le va muy bien y mide muy bien. Como condición, le dijeron que le daban esa guita, que era bastante más de lo que ganaba, pero que no se fuera de vacaciones. Ella dijo que no se iba de vacaciones, que iba a laburar todo el verano”, contó la “angelita” sobre el ciclo en el que también participan Martín Liberman (deportes), Santiago Do Rego (tecnología), Carmen Barbieri (espectáculos) y un famoso invitado que cambia noche a noche.

Sin embargo, Neumann no cumplió su palabra. Latorre reveló sobre la modelo: “Firmó el contrato, le dieron el aumento. Al otro día, llamó y dijo suelta como una lechuga: ‘Me voy un mes y medio’”.

Luego de haber estado en el centro de la polémica por un supuesto chat con otra mujer que habría protagonizado su novio, Manuel Urcera, Neumann se mostró feliz y relajada en Punta del Este. Allí decidió descansar durante el primer tramo de sus vacaciones con su nuevo amor y sus tres hijas, fruto de su relación con el exfutbolista Fabián Cubero. La familia pasó los primeros días del año en la costa esteña, donde recibió las soleadas tardes junto al mar y amigos.

Luego de su regreso a Buenos Aires, la modelo emprendió viaje rumbo a España, a donde se fue en plan viaje romántico con Urcera. Tanto Neumann como el piloto decidieron mostrar sus días juntos en el país europeo a través de sus redes sociales.

En 2019, Neumann vivió una situación similar con la producción del programa que la tenía como panelista, Cortá por Lozano. Según trascendió en ese momento, la modelo decidió unilateralmente extender sus vacaciones, lo que terminó por definir su salida del magazine de Telefe. “Es una pena, porque ella me parece una chica amorosa y que tenía una gran oportunidad de laburo. Va a tener un montón, no digo que ésta fuera su única oportunidad de trabajo, pero, honestamente, cuando se tomó las últimas vacaciones, eso no estaba pautado, no tenía el permiso ni del canal ni de la productora”, le explicaba Verónica Lozano a LA NACION por entonces.