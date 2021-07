Nicole Neumann: “Mis tres hijas quieren seguir mis pasos”

Este sábado, Nicole Neumann salió a enfrentar que comenzaron a sonar durante la semana, y que indican que se habría ausentado del trabajo tras haber tenido una fuerte discusión con su flamante novio, José Manuel Urcera. “¡Por una discusión, no ir a un trabajo sería una cosa de locos! Además, no existió nada de todo eso que dicen. No entiendo sobre qué base dijeron semejante cosa. Los últimos rumores fueron fantasías inventadas”, aseguró la conductora de Santo Sábado, y dio detalles de cómo sigue su relación con el piloto.

“Hoy por hoy, quiero disfrutar del presente y estar tranquila. Se habló tanto que prefiero que no se sepa mucho, pero no por esconder nada, sino para preservar un poco la intimidad”, le explicó la modelo a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y se quejó: “Hay gente a la que le cuesta verme bien, como si yo no hubiera sufrido en la vida. ¡Ya está! Me abandonó un padre, trabajo desde los 12 años... ¡Déjenme ser feliz!”.

Neumann explicó, además, que para Urcera hacerle frente a este tipo de situaciones es algo nuevo. “Es un bombón; muy simple y muy tierno. Él viene de otro palo y no es fácil bancarse este ambiente y ver que todo el tiempo se dice algo sobre vos y quieren meterte en un conflicto. Es un montón. A mí, de hecho, a veces me cuesta lidiar con eso. Hay que aprender a centrarse en el momento, en lo que uno realmente está viviendo y hacer oídos sordos”, indicó.

“Una se pone más selectiva a esta altura de la vida. Y, por lo menos yo, no blanqueo cualquier relación ni le presento a cualquiera a mis hijas. Siempre aposté a vivir la vida acompañada y si puede ser por un mismo hombre, por supuesto que mucho mejor, porque me gusta crecer junto a la otra persona, llegar a entenderte con la mirada”, explicó Neumann.

Además, reveló que su novio ya conoció a sus hijas, Indiana, de 12 años, Allegra, de 10, y Sienna, de 7. “Sí, obvio que ya lo conocen y tienen la mejor. Ellas son chicas supersociables, supercariñosas. A ellas les encanta que esté con alguien. Cuando me ven sola, me dicen que quieren que tenga un novio. Yo, igual, no les presento a nadie hasta no estar segura y que pasen por lo menos tres o cuatro meses”, aseguró.

A su vez, reveló que en el último tiempo la relación con Fabián Cubero, el padre de sus hijas, mejoró notablemente, tras una seguidilla de conflictos mediáticos y judiciales: “Estamos más cerca de lograr un buen vínculo. Yo le pongo mucha voluntad porque me parece superimportante, sobre todo por mis hijas”.

Con respecto a las niñas, Nicole contó que ya tienen muy en claro cuál será su camino: “Las tres quieren seguir mis pasos. Indiana está haciendo el curso de modelo en la escuela de Anamá Ferreira. Le va rebien. Está feliz y no sabés cómo desfila con los tacos aguja... Pero hoy por hoy, es un hobby; algo que ella quería hacer y está bueno”.

“Sienna también dice que quiere ser modelo. Y a Allegra le gusta más la onda Cris Morena. Ella quiere hacer comedia musical, actriz, cantante y bailarina. Ahí estamos averiguando a ver si puede empezar a hacer los cursos con Cris”, reveló.

