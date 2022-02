Se presentó como el doble de Jey Mammon en Bienvenidos a bordo, pero desilusionó a todos

No es inusual que las asistentes del equipo de Bienvenidos a bordo (eltrece) den su opinión en el segmento de los Parecidos y muchas veces no acierten. En esta oportunidad no fue la excepción cuando un joven se presentó como el doble de Jey Mammon, pero una de ellas lo confundió con el pollo protagonista de Chicken Little.

El insólito momento ocurrió cuando Laurita Fernández presentaba el juego donde tarde a tarde las personas se anotan para llevarse el premio al más parecido a un famoso. Una vez que la presentadora le dio la bienvenida, entró al estudio un hombre llamado Fernando, oriundo de San Martín, que apenas puso un pie en el estudio contó que tenía habilidades para la música.

Laurita Fernández le dio la bienvenida al doble de Jey Mammón (Crédito: Captura de video eltrece)

Inicialmente, Laurita dio señales de saber de quién se trataba, pero luego se retractó y le dio la palabra a Francesca, una de sus asistentes. Sin dudarlo, ella se aventuró a decir que se parecía a Chicken Little, el pollo protagonista de la película animada de 2005.

Al hombre lo confundieron con el pollo de Chicken Little (Crédito: Captura de video eltrece)

En cuanto el concursante escuchó a Francesca, guardó silencio al principio pero no pudo disimular su asombro ante una respuesta tan extraña. En ese momento, Fernández le pidió que confirmara el personaje y el hombre se echó a reír. “Cerca, muy cerca”, dijo él en tono de broma, mientras que la bailarina manifestó: “En tal caso sería el niño de la película, ¿no?”.

Más adelante, Valentina tomó la palabra para comentar que el concursante se parecía a Hernán Arbuco, el autor de “La Champions Liga”. Si bien él lo negó, le respondió que estuvo cerca de acertar porque su parecido era alguien que tenía vinculación con la música.

Luego, Laurita mencionó a Jonatan Viale, pero nuevamente el participante negó el parecido. Por su parte, Hernán Drago consultó si el famoso tenía tatuajes, ya que para él se trataba de El Polaco. “Me lo han dicho, pero no”, reconoció Fernando.

El doble de Jey Mammón en Bienvenidos a bordo (eltrece) (Crédito: Captura de video eltrece)

Ante la tardanza en adivinar, Fernández comenzó a enumerar los personajes mencionados hasta el momento para descartar: “No es El Polaco, no es Jonatan Viale, no es Chicken Little”. Acto seguido y para dar pistas, el concursante expresó: “Es una persona copada y sociable”.

Pese a todas las características que ofreció, nadie dio con la identidad y Laurita reveló sentirse ansiosa por no saberlo. Luego de rendirse, le pidió que dijera a quién se parecía. La respuesta sin dudas sorprendió a todos en el programa: se trataba de Jey Mammón. “¡Es verdad! ¡Sí!”, manifestó la presentadora eufórica, y aprovechó para enviarle un saludo al conductor que próximamente debutará en la pantalla de Telefe.