El costoso regalo que Nicole Neumann le hizo a su hija Allegra Cubero por sus 15 años

Allegra Cubero, la hija del medio de Nicole Neumann y Fabián Cubero, celebró su cumpleaños número 15 en Punta del Este. El festejo, que se dio durante la madrugada del pasado martes 6 de enero, contó con la presencia de sus familiares y la propia modelo se encargó de sacar fotos y videos para publicar en su cuenta de Instagram.

Nicole Neumann le obsequió una gargantilla a su hija por el cumple de 15

Además de todos los preparativos, Nicole sorprendió a su hija con un costoso regalo que la joven exhibió en las redes sociales: se trata de una gargantilla de la firma Swarovski que forma parte de una colección especial inspirada en Ariana Grande.

“El diseño con baño de rodio presenta un círculo completo de cristales en forma de corazón, cada uno rodeado por un halo resplandeciente de pavé transparente. Luce este collar con otros accesorios a juego para crear tus propias combinaciones expresivas”, explicó la página oficial de Swarovski sobre este sofisticado collar que tiene un valor de 979 mil pesos.

El precio de la gargantilla que le regaló Nicole Neumann a su hija Alegra

Con un video personalizado, Allegra mostró en un video cómo le quedó colocada la gargantilla que tiene detalles muy sofisticados que relucen a simple vista. Este obsequio se sumó a tantos otros que dieron un marco festivo a esta celebración tan especial de los 15 años.

Allegra Cubero cumplió 15 años

Para coronar, Neumann realizó una dedicatoria especial para su hija en sus redes. “Felices XV princesa de mis sueños. Te amo infinito. Gracias por tu sensibilidad, alegría, por ser tan compañera. Que seas siempre muy feliz y que nada pague tu luz”, indicó la modelo, emocionada por la fecha.