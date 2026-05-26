Nicole Neumann reveló qué es lo que nunca se permitió hacer frente a sus parejas: “Lo padezco”

A lo largo de los años, Nicole Neumann dejó en claro que no tiene inconvenientes a la hora de hacer públicas sus opiniones. Si bien acostumbra a hablar sobre el conflicto legal y mediático que tiene desde hace años con su exmarido Fabián Cubero y Mica Viciconte, a veces también suele hacer comentarios sobre alguno de sus cuatro hijos. Sin embargo, ahora sorprendió a todos al hablar de su intimidad y contó cuál es la única cosa que, desde siempre, se prohibió a ella misma hacer, tanto frente a su pareja actual, Manu Urcera, como a las anteriores.

La modelo dijo presente en la emisión del domingo 24 de mayo de Las chicas de la culpa (eltrece) y le preguntaron si tenía problema de ir al baño con la puerta abierta. Ella aseguró que no pertenecía a ese grupo. Al contrario, ni siquiera va al baño cuando está con su pareja. “Definitivamente no. Creo que ninguna pareja mía —ni el padre de mis hijas con el que estuve 11 años, con las tres cesáreas, las pibas, recién parida— se enteró de que yo, directamente, no voy al baño“, reveló.

Nicole Neumann reveló qué es lo que nunca se permitió hacer frente a sus parejas (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

“No importa, me caigo desmayada de un espasmo, pero no se me escapa nada”, aseguró, haciendo énfasis en que nunca liberó gases ni de noche ni estando embarazada, por lo menos en público. “Para mí es mataerotismo. Me lo mata a mí y siento que también al otro y no quiero entrar en esa. Siento que hay cosas que hay que guardarlas para uno”, justificó. Por más que haya confianza, para ella este es un tema límite.

Nicole Neumann admitió que nunca va al baño si su pareja está cerca y si están en un hotel hace que deje la habitación Instagram @nikitaneumannoficial

Sus revelaciones sorprendieron a todo el piso y no tardaron en indagar en cómo hacía para poder ir al baño cuando su pareja estaba presente. Si bien en su casa puede ser más sencillo, al estar en un hotel donde el espacio es reducido se vuelve más complicado. “Lo echo”, reconoció. “Le digo: ‘¿No tenés ganas de ir bajando a desayunar? Yo ya bajo’. Si no, bajo yo, me voy al gimnasio y buscamos algo alternativo por ahí“, detalló sobre su estrategia. Sin embargo, reconoció que el baño “es un recontra tema” para ella. “Lo padezco”, admitió.