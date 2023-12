escuchar

Casados con Hijos marcó un antes y un después en la historias de la ficción de comedias en la Argentina. Si bien en su inicio tambaleó, poco a poco se encaminó para ser una de las más producciones aclamadas y que caló profundo en el público. Tal fue su éxito que este año se llevó a cabo la obra teatral homónima, que tuvo al elenco casi completo en el Gran Rex. Sin embargo, la ausencia de Érica Rivas desconcertó a los fans, algo que este miércoles, Guillermo Francella no pasó por alto, cuando se le preguntó si volvería a convocar a la actriz para una posible tercera temporada de la tira.

Ante la ausencia de Rivas, quien fue la única que no aceptó incorporarse al elenco -compuesto por Florencia Peña, Marcelo De Bellis y Darío y Luisana Lopilato- por motivos vinculados con el guion, se convocó a Jorgelina Aruzzi. A pesar de ello, la obra causó furor, tanto en Buenos Aires como en las vacaciones de invierno en Córdoba, lo que permitió especular con una vuelta a la televisión en los próximos años.

En el marco del estreno de la película documental Muchachos -de la cual Francella hizo la voz en off- dialogó con Socios del Espectáculo (eltrece) y se refirió tanto a Casados con Hijos como a su relación con Rivas.

“¿Te gustaría retomar Casados con Hijos o para vos ya es un tema terminado?”, consultó el cronista, al tiempo que el actor respondió: “No lo sé. Fue intenso el 2023 con el verano maravilloso que tuvimos en el Gran Rex y un invierno maravilloso en Córdoba. Y bueno, después lo detuvimos porque ese era el objetivo”.

Tras su descripción acerca de la producción y lo que significó este año para él, dejó en el tintero una posibilidad que entusiasmó a sus seguidores: “Ya veremos de cruzarnos una vez más”. En tanto, el cronista de Socios consultó: “¿Existe la posibilidad de intentar volver a convocar a Erica Rivas?”. Luego de esa pregunta, el intérprete cambió la expresión de su rostro, frunció el ceño y dijo tajante: “No, no. Eso no”.

El elenco completo de Casados con hijos con Jorgelina Aruzzi en lugar de Érica Rivas

De este modo, Francella dejó en claro que la relación y la intención de recomponer un vínculo, al menos laboral, frente a un posible regreso de Casados con Hijos al teatro (o a la televisión) con Rivas no se dará.

El origen del distanciamiento de Érica Rivas de Casados con Hijos

Luego de las funciones que el elenco dio en Córdoba durante el receso invernal, Guillermo Francella habló con Julio Leiva en La caja negra y se refirió a la razón que tensó la relación con Érica Rivas.

“Ella me preguntó: ‘¿De qué nos vamos a reír?’. Y le dije: ‘Del programa que está hace 18 años en el aire’. Pero no, ella me pidió que haya otro Casados con hijos, con autoras mujeres para describir el universo que estamos viviendo. Pero eso no es lo que Telefe, Viacom, Gustavo Yankelevich, Darío Lopilato, De Bellis, Florencia, ni el Gran Rex quiere. La gente quiere ver Casados con hijos, no podemos darle otra cosa”, dijo el protagonista de El encargado (eltrece)

Y agregó: “Si eras feminista en 2005, ahora vas a serlo aún más, así como también si yo era machista, voy a serlo también. Ese es el objetivo, que choquen. Lo hablaron todos y le aclaré que no me haga comer un pan amargo ni a mí ni a los chicos. Estaba demasiada tomada con este tema”.