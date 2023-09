escuchar

Hay ciertos momentos en los que uno atraviesa una seguidilla de desgracias y siente que nada más puede salir mal. Sin embargo, la vida sorprende y vuelve a poner a las personas a prueba una vez más. Esto mismo es lo que le sucedió a la periodista Mina Bonino quien, tras ser operada de urgencias por un fuerte dolor abdominal, mientras Federico Valverde estaba en Chile, tuvo otro problema: se partió un diente. Su pareja y padre de sus dos hijos, en tanto, compartió una selfie y aseguró que con “un diente menos” la amaba igual.

Bonino compartió su nueva desgracia con sus más de 900.000 seguidores de Instagram. “Hay cosas que no me puede salir peor: se me rompió el diente”, escribió en la selfie que subió donde se pudo ver que una de las paletas estaba levemente quebrada en la parte inferior. “Síganme para más consejos”, bromeó, aunque intentó ponerle un poco de humor a la dramática situación.

A Mina Bonino se le rompió un diente y lo compartió con sus seguidores Instagram @minabonino

Pero, la anécdota no terminó ahí porque tras completar sus compromisos con la selección de Uruguay en los partidos de Eliminatorias, Federico Valverde regresó a casa y no dudó en compartir una divertida selfie con su mujer. “Yo te amo igual con un diente menos”, escribió junto a los emojis de corazones, pero también de caritas llorando de risa. “Jaja, lo importante es lo de adentro amor”, le contestó Mina desde su propia cuenta y comentó que sentía que el “nuevo aspecto” no le quedaba tan mal.

Fede Valverde compartió una divertida selfie con Mina Bonino y el diente roto Instagram @minabonino

La influencer aseguró que necesita "una limpieza profunda de energía" Instagram @minabonino

Sin embargo, la influencer reparó en su “mala racha” y recurrió a sus seguidores para que la contactaran con alguien que pudiera ayudarla en este mal momento.“Bueno, siguiendo los consejos de todos, alguien me pasa el contacto directo o le avisan que necesito una limpieza profunda de energía, así me escribe”, pidió y aseguró que estaba “meada por un Tiranosaurio Rex”.

"El que me tenga en el freezer que me descongele", pidió Bonino en sus redes Instagram @minabonino

Aunque seguramente no sea un momento de pura risa precisamente, Mina Bonino intentó tomarse sus desgracias con el mayor humor posible, sin embargo, no le restó seriedad al asunto. “Che dale ya fue la broma. El que me tenga en el freezer que me descongele”, sostuvo, justamente, junto a la imagen de un muñeco vudú, para evidenciar como se sentía.

Operaron de urgencia a Mina Bonino y contó el mal momento que vivió lejos de Fede Valverde

Fueron unos días complicados para la periodista argentina y es que, antes de romperse uno de los dientes frontales, tuvo que ser internada de urgencias tras sufrir fuertes dolores abdominales. Después de hacerse estudios regresó a su casa y comenzó a sentirse mal nuevamente, estaba “pálida y con vómitos”. Tras llegar al Hospital, contó que los médicos descartaron que su cuadro estuviera relacionado con una apendicitis, mientras ella estaba sobre una camilla con “40 grados de fiebre”, según su testimonio.

En el video que compartió en TikTok, contó que la médica que la operó le explicó que su caso se trataba de una peritonitis debido a que la zona estaba “llena de pus”, lo que obligó no solo a extraer el apéndice, sino a quedar más días internada para curar la infección que se produjo. Como en ese momento Federico Valverde cumplía sus compromisos con la selección de fútbol, su suegra viajó desde Uruguay para acompañarla y su amiga Fátima la ayudó quedándose con sus dos hijos pequeños.