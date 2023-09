escuchar

Antonela Roccuzzo tiene varias pasiones. Así como es fanática de la moda y trabaja codo a codo con lujosas y prestigiosas marcas, también pasa varias horas de la semana realizando actividad física. La rosarina es fanática del fitness y, si bien siempre tuvo la costumbre de entrenar en casa con rutinas personalizadas de la entrenadora colombiana Silvy Araujo, desde que se instaló con su familia en los Estados Unidos para que Lionel Messi juegue en Inter Miami optó por una nueva modalidad de entrenamiento. Actualmente, la rosarina asiste a un espacio llamado “Laboratorio de glúteos” que es coordinado por el entrenador Bret Contreras. En una de las sesiones, mostró una de sus máquinas preferidas del gimnasio que sirve para trabajar intensamente los músculos de las piernas.

No es común que la madre de Thiago, Mateo y Ciro asista a lugares públicos si no se trata de una cita específica como un partido de Lionel Messi o un evento de moda. Es por eso que su presencia en el gimnasio, que es exclusivamente para mujeres, causó una verdadera revolución. Todo parecería indicar que se siente muy a gusto en el espacio, ya que a través de su cuenta de Instagram compartió varias postales y videos de sus sesiones de entrenamiento. Justamente en la más reciente mostró una de las máquinas con las cuales se ejercita.

Anto Roccuzzo compartió una nueva foto desde el gimanasio Instagram @antonelaroccuzzo

En la Storie que subió a Instagram, se pudo apreciar, en primer lugar, un cartel luminoso color rosado con una frase motivacional: “This must be the place”, que traducido al español significa: “Este debe ser el lugar”. Asimismo, en la imagen se pudo ver también el imponente aparato para fortalecer los músculos de las piernas. La denominada “Máquina Smith” cuenta con una barra fija horizontal y se la utiliza para realizar distintos tipos de estocadas y sentadillas, ejercicios donde, además de las piernas, intervienen los glúteos, la espada y los brazos.

La empresaria demostró que está feliz con el nuevo entrenamiento que realiza y se lo hizo saber a sus seguidores. “Work in progress”, escribió en la foto -que en castellano significa “trabajo en progreso”- junto al emoji de un brazo fuerte. Asimismo, etiquetó a su entrenador en la publicación y dio cuenta que está cómoda no solo con el espacio y la maquinaria disponible para trabajar, sino también con su nuevo profesor.

Antonela Roccuzzo posó en el gimnasio junto a otra famosa y confundió a más de uno

Pero lo cierto es que si bien al gimnasio también van otras mujeres con las que Anto Roccuzzo tiene buena onda, ella no asiste sola, sino que lo hace con una de sus mejores amigas, Elena Galera, esposa de Sergio Busquets. Ambas se conocieron cuando sus respectivas parejas vestían la camiseta del FC Barcelona y se volvieron inseparables. Si bien los últimos años estuvieron físicamente separadas, debido a que los Messi estaban en París, este año se reencontraron, ya que los futbolistas volvieron a jugar juntos, esta vez en Inter Miami.

Antonela Roccuzzo posó con el mismo atuendo deportivo que Elena Galera (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Además de compartir los partidos y las salidas de chicas a las que también se suma Victoria Beckham, también van juntas al gimnasio. Justamente esta semana Elena subió una foto que confundió a todos: ambas fueron a entrenar vestidas exactamente iguales. Lucieron un top deportivo con breteles finos en color marrón con una calza tiro alto haciendo juego. A simple vista, quizás más de uno tuvo que tomarse un par de segundos para distinguirlas, ya que además del mismo outfit, llevaron también zapatillas blancas y se recogieron en cabello en una colita. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿O fue pura coincidencia?