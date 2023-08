escuchar

Mina Bonino usó su cuenta de Instagram para mostrar un dato revelador de Federico Valverde, actual jugador del Real Madrid. Es que la periodista argentina se encontraba en un rato libre junto a su pareja y el uruguayo, amante del deporte que practica, decidió ver desde su dispositivo móvil el partido entre Chaco For Ever y Villa Mitre de Bahía Blanca, en un encuentro perteneciente a los octavos de final de la Copa Argentina.

“Mirá que a mí me gusta el fútbol, pero ya mirar un Chaco For Ever - Villa Mitre es un montón, amor”, reflejó la argentina, quien le sacó una foto al celular donde Valverde estaba observando el partido a la distancia y lo etiquetó para que esa historia trascendiera en las redes sociales.

Mina Bonino mostró cómo Federico Valverde miraba un partido de la Copa Argentina

Ubicados en Madrid, España, Bonino se mostró sorprendida por la actitud del uruguayo, quien dio a entender que es fanático del fútbol argentino y observó uno de los encuentros entre dos equipos que militan en las categorías del ascenso. Por otra parte, como no podía ser de otra manera, Valverde siguió una de las costumbres de su país al tomar mate y utilizarlo también como soporte para que no se caiga el celular que mostraba las imágenes del partido.

A miles de kilómetros del domicilio donde viven Bonino y Valverde, Chaco For Ever, que milita en la Primera Nacional, igualó 0-0 contra Villa Mitre y el encuentro, como sucede en este tipo de formatos de playoff, se definió desde el punto penal donde los chaqueños se impusieron por 4-3 en el estadio de Quilmes y aguardan por Defensa y Justicia o Estudiantes de Río Cuarto en los cuartos de final.

El emotivo mensaje de Mina Bonino al ser nuevamente mamá

En sus redes sociales, donde ambos comparten momentos íntimos de su vida a los seguidores, Mina Bonino publicó un tierno mensaje acerca de la llegada de Bautista, el segundo hijo de la pareja. El bebé nació el 25 de junio y recibió la cálida bienvenida de Benicio, el hijo mayor, quien se acercó a la sala para saludar a su hermanito.

“Me destruye por completo este momento que ve a su hermano por primera vez”, graficó la argentina, quien se mostró muy sensible a raíz de la llegada de su segundo hijo. En ese mismo tono, Valverde también se expresó en su perfil público: “El segundo día más feliz de nuestras vidas. Bienvenido Bauti, no te imaginás lo que deseábamos este momento y el encuentro con tu hermano”, expresó.

Así recibieron Fede Valverde y Mina Bonino a su segundo hijo Bautista

Y, agregó, emocionado por la noticia: “Que crezcas sano y seas muy feliz. Beni, papá y mamá te aman mucho y siempre van a estar contigo, como desde el primer momento que nos enteramos de que venías en camino. Sos nuestro mejor ejemplo”.

Por último, Valverde se deshizo en elogios para Mina, quien atravesó meses difíciles en la gestación del bebé: “Sos una luchadora increíble. Gracias por todo lo que nos das cada día, mami. Te amamos muchísimo, sos nuestro orgullo”, culminó.