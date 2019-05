El ex Oasis no editaba música nueva desde 2017 Crédito: TRACEYWELCH/REX/Shutterstock

Noel Gallagher acaba de lanzar "Black Star Dancing", un nuevo single de los High Flying Birds, que anticipa la salida de su próximo EP, también titulado Black Star Dancing. El disco saldrá el 14 de junio en formato digital y en vinilo de doce pulgadas.

"Black Star Dancing" es la primera canción nueva de Gallagher desde Who Built The Moon?, su disco de 2017. El músico dijo que el tema combina las influencias de David Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep y ZZ Top. "Es posible que haya estado viendo demasiado Top Of The Pops recientemente", dijo Gallagher. "De todos modos, es buenísimo. No lo digo yo: lo dijo Nile Rodgers, que literalmente se puso a bailar en el estudio cuando lo escuchó." Gallagher le dijo a NME que "todo lo que escribo últimamente suena a The Police, The Cure o a una banda con los integrantes de The Police y The Cure".

Los High Flying Birds van a dar varios shows en 2019, incluyendo el Heaton Park de Manchester el 9 de junio. La banda también tocará en el Festival de la Isla de Wight y en el Festival de Roskilde, y se unirá a The Smashing Pumpkins en su gira por Norteamérica en agosto.