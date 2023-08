escuchar

Wanda Nara rompió el silencio sobre su salud, luego de que brotara una preocupación generalizada al conocerse que fue internada de urgencia en un sanatorio porteño. Este martes, la empresaria reveló las primeras impresiones que sintió cuando conoció el diagnóstico por parte de los médicos. En tanto, su mamá, Nora Colosimo, le dedicó un sentido mensaje de apoyo a través de las redes sociales: “Vos podés”.

“Fue un shock”, expresó la conductora de MasterChef -que celebró su gran final este lunes- acerca del momento en el que los médicos le comunicaron su diagnóstico, en diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, en Telefe Noticias. “Lo primero que me dijeron fue: ‘No te podés subir a un avión’. Fue un shock para toda la familia y fue muy de golpe. Dudo en hablar o no del tema. Hay veces que la gente te juzga, que piensa que no es real si lo hablás o que no es tan serio. Cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar, lo voy a hacer”, agregó.

Wanda Nara relató cómo fue el momento de la noticia de su enfermedad

Luego, la empresaria, que actualmente se encuentra instalada en Turquía ante los compromisos laborales de Mauro Icardi, apuntó que es el soporte de su entorno. “Me pasa que siento que soy la fuerte de la familia. Yo soy la que contiene siempre a Zaira, a mi mamá, a mis cinco hijos, a Mauro... Yo sentía que, si yo me caía, se caían todos conmigo. Estaban muy shockeados todos”, señaló.

Nora Colosimo le dedicó un sentido mensaje de apoyo a Wanda Instagram: nora_colosimo

Sobre su revelación, Nora Colosimo le dedicó un sentido mensaje de apoyo a su hija a través de su perfil de Instagram. “¡Es cierto, Wan! Pero, de ahora en adelante, todos nosotros con vos y para vos”, apuntó. Y siguió: “¡Vamos, Wanda! Vos podés”.

Qué dijo Wanda Nara sobre su estado de salud

La conductora, que por el momento prefirió no dar más detalles acerca de su estado de salud, reveló cómo se sintió en los momentos previos a acudir al médico y a realizarse los análisis. “Tenía que pensar que yo estaba muchas horas en pie, trabajando, y decía: ‘Estaba 14 horas de la mejor manera y sentía, a veces, un malestar en la panza’”, relató. Y siguió: “Pero pensaba: ‘Estoy comiendo a escondidas de los chefs [en MasterChef]’”.

Sobre el abordaje de su diagnóstico, Wanda Nara aclaró: “Me gustaría poder, más adelante, hablarlo y ayuda a alguien que lo necesite, que tengas las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo”. Y subrayó: “Yo quería darle mi teléfono a mi médico, para que lo comparta con otros y poder ayudar, pero me dijo: ‘En este momento, vos no estás para ayudar a nadie’. Porque yo hablo y me quiebro. Pero, más adelante, sí”.

En tanto, la empresaria advirtió que, dentro de todo, se encuentra bien. “Estoy mejorando”, señaló y confirmó que iniciará su tratamiento en Fundaleu, un centro especializado en hematología que se encuentra en la Argentina, con tres sedes ubicadas en el barrio porteño de Recoleta.