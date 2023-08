escuchar

Este martes por la noche, Wanda Nara habló públicamente sobre la enfermedad que le diagnosticaron y reveló que comenzará el tratamiento para afrontarla en la Argentina. La institución elegida para hacerlo es Fundaleu, un centro especializado en hematología que tiene más de 60 años de historia. En la explicación de su elección, la modelo valoró la comodidad y la contención.

Desde hace semanas, la salud de la conductora de MasterChef (Telefe) es un tema de conversación en el mundo del espectáculo. Todo comenzó a partir de la revelación de Jorge Lanata en Radio Mitre, en una acción que generó polémica y fue cuestionada por varios periodistas.

Luego de dar el supuesto diagnóstico de Wanda, la propia protagonista de la situación realizó una publicación de Instagram en la que se refirió al tema y aseguró que no había dicho nada porque aguardaba los resultados de estudios adicionales. En las últimas horas, dialogó con Telefe Noticias y conversó sobre el tema.

Wanda Nara contó dónde se realizará el tratamiento

En el marco de la finalización de MasterChef y ya instalada en Estambul, donde se mudaron junto a Mauro Icardi en el marco de los entrenamientos del futbolista en Galatasaray, la influencer se explayó sobre su tiempo en el país, su experiencia en el reality y su estado de salud.

Después de hablar sobre la polémica de la filtración de esta información sensible y aclarar que no iniciará acciones legales contra Lanata, Wanda contó que se tratará en la Argentina: “Yo elegí mi país, pero sí me lo hubiera hecho en otro lado, porque de hecho consulté en Milán y en París, pero en cualquier lugar es lo mismo. Solamente uno tiene que elegir donde se siente más cómodo y más contenido y yo elegí Fundaleu, le estoy muy agradecida a ellos”.

Qué es Fundaleu, el lugar donde se tratará Wanda Nara

Fundada en 1956, Fundaleu comenzó como una iniciativa del Dr. Alfredo Pavlovsky ante un aumento de los casos de personas con leucemia en el mundo y el alto porcentaje de mortalidad que tenía la enfermedad en aquel entonces, según consta en el sitio oficial de la institución.

Ubicada en la ciudad de Buenos Aires, tuvo actividad ininterrumpida desde su creación y, actualmente, además de su especialidad en hematología, compuesta por un centro de investigación e internación clínica y su centro de hemoterapia y banco de sangre, cuenta con un consultorio y hospital de día. Las tres sedes están ubicadas en menos de 200 metros, en el barrio de Recoleta.

Más allá del tratamiento de la enfermedad en sí, Fundaleu también remarca su rol en el acompañamiento psicológico en lo que presenta como un “modelo de intervención en crisis” que se acopla a los principios de la “psicología dinámica”. En esa misma línea, se tiene a disposición profesionales enfocados en la nutrición, odontología, infectología y otras áreas de la salud que puedan verse afectadas, ya sea por la afección de salud o por los efectos colaterales que produzca el tratamiento.

Pampita en una de las galas de "Famosos por la vida" que organiza Fundaleu Gerardo Viercovich - LA NACION

Anualmente, la fundación realiza una noche solidaria. Denominada como “Famosos por la vida”, el evento convoca a figuras nacionales de distintos rubros con el objetivo de recaudar dinero para los distintos centros y programas de Fundaleu. A lo largo de los años, participaron figuras como Susana Giménez -quien oficia de madrina en las galas-, Pampita, Catherine Fulop, Benito Fernández, Esteban Bullrich y Agustín Creevy, entre muchos otros.