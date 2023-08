escuchar

Este martes, Wanda Nara dialogó mano a mano con Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe Noticias (Telefe). En el marco del último programa de MasterChef, que también se emitió por la misma señal, la empresaria se mostró feliz por su experiencia en la conducción, al tiempo que se refirió a su estado de salud y el diagnóstico que enfrenta, el cual mantuvo en vilo al mundo del espectáculo durante semanas.

Wanda se instaló con su familia en la capital de Turquía debido a las obligaciones laborales que su esposo, Mauro Icardi, tiene con Galatasaray. Desde la madrugada de Estambul, contó sobre los primeros instantes en que los médicos le hablaron de su diagnóstico tras los análisis de sangre: “Fue un shock. Lo primero que me dijeron es: ‘No te podés subir a un avión’. Y fue un shock para toda la familia. Fue muy de golpe. Dudo en hablar o no del tema. Hay veces que la gente te juzga, que piensa que no es real si lo hablás o que no es tan serio. Cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar, lo voy a hacer. Me hubiera gustado que fuera de otra manera”.

Wanda Nara habló sobre su salud

