La última temporada de MasterChef (Telefe) llegó a su final este lunes con una gran cantidad de público esperando la decisión final y con la consagración de Wanda Nara en su nuevo rol como conductora de televisión. Horas más tarde se viralizó su emoción al terminar esta nueva etapa en su vida.

Los jurados de MasterChef, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, fueron los responsables, luego de tanta espera, de anunciar que Rodolfo Vera Calderón se consagró como ganador de la temporada, que tuvo, como gran novedad, a Wanda Nara en la conducción.

Wanda Nara asistiendo a Rodolfo Vera en la gran final de MasterChef Instagram: @wanda_nara

Luego de que Santiago Del Moro se hiciera cargo de Gran Hermano, uno de los máximos éxitos de la televisión argentina en los últimos años, la conducción del certamen culinario quedó vacante y su nuevo conductor era una incógnita.

Sin embargo, el anuncio de Wanda Nara al frente de este reality sorprendió a todos, luego de su paso como jurado de ¿Quién es la Máscara?, conducido por Natalia Oreiro.

La empresaria de cosméticos que tenía su vida armada en Estambul, Turquía, a causa de la carrera como futbolista que lleva su marido Mauro Icardi por aquel país, retornó a la Argentina para asumir este nuevo desafío y lo consiguió con creces. Durante el transcurso de la competencia, logró ganarse el corazón del público y su calidez tuvo el reconocimiento tanto de los participantes como el del selecto jurado.

La emoción de Wanda Nara al finalizar MasterChef

Una vez finalizado el programa, se viralizó un video en el que Wanda, luciendo un vestido bordó brillante de gala, se abraza con una de las productoras del certamen envuelta en llanto.

Antes de que se emita el programa grabado, Wanda Nara escribió un mensaje a través de una publicación de Instagram con distintas fotos de lo que fue su paso por el reality. “Para mí, en lo personal, fue un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realicé en mi amado país llamado MasterChef y rodeada del mejor equipo que puede existir”, introdujo.

El sentido mensaje de Wanda Nara antes de la finalización de MasterChef Instagram: @wanda_nara

“Confieso que tuve miedo, sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mí, la verdadera, quien me conocía, está feliz de que pude ser yo”, continuó.

“Quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100 por ciento me conoció, esta soy yo”, manifestó, antes de agradecer a la producción, a los prestigiosos chefs, al público y a los participantes. “Fue mi primera experiencia como conductora, me preparé, lo soñé y trabajé mucho. Aprendí de cada uno porque me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar. Gracias a todos ustedes una vez más por acompañarme en cada proyecto... Continuará”, concluyó.

A través de historias de Instagram, la conductora recibió varios mensajes de parte de los participantes y también compartió fragmentos del programa que tuvo un promedio de 14 puntos de rating y escaló a una máxima de 14,9 puntos.

Cabe destacar que luego de la preocupación que generó su estado de salud, la empresaria retornó a Turquía, donde se mostró disfrutando del verano en las playas de Estambul.