escuchar

A finales de agosto, Fátima Florez y Javier Milei blanquearon su inesperado romance. Tras el triunfo del líder libertario en las elecciones presidenciales, se convirtieron en la pareja del momento. Pero la alegría que rodea al futuro presidente y su novia no está ni cerca de asemejarse a los sentimientos de Norberto Marcos, la expareja de la humorista, quien en una reciente entrevista en A la Barbarossa (Telefe), al borde del llanto, lamentó cómo concluyó su historia de amor. En la misma línea reveló qué pensaba ella sobre el entonces candidato a presidente.

“Me enteré por los medios, me hubiese gustado enterarme con una charla con ella”, expresó Marcos sobre el romance presidencial. Al borde del llanto, el productor lamentó que, luego de terminar su vínculo en abril pasado - tras 25 años de relación - ella formalizara su noviazgo con Javier Milei, y que él se enterara por la repercusión mediática y no por un diálogo con quien fue su gran amor.

Fátima Florez junto a Javier Milei AP Photo/Ramiro Souto) Ramiro Souto - AP

Sumado a esta angustia, Norberto se mostró compungido respecto a los rumores que giran en torno a esta nueva pareja, como el hecho de que su amor habría nacido en durante La noche de Mirtha (eltrece) en diciembre de 2022, momento en que Javier y Fátima compartieron mesa en el ciclo, y donde entablaron el primer acercamiento.

En este aspecto, el productor indicó que esta información era mentira. “No es verdad que empezó en lo de Mirtha (Legrand), es una mentira total. Yo estuve con ella todo el programa”, indicó. Consultado por Georgina Barbarossa acerca de cuáles habrían sido los primeros acercamientos de la ahora pareja, señaló que el diálogo comenzó cuando Javier Milei intentó ir a ver a la humorista al teatro.

“Cuando él estuvo a punto de venir a la obra de teatro, habló conmigo y no hubo nada fuera de lo normal. Él mandaba siempre mensajitos. Cosa que subía Fátima (en redes sociales), él ponía ´me gusta’ o algún emoticón. Después me enteré que no era solo con Fátima, sino que lo hacía con otras chicas también”, detalló Marcos.

Javier Milei y Fátima Flórez después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 19 de noviembre de 2023 LUIS ROBAYO - AFP

En la misma línea, reveló que la figura de Javier Milei fue tema de charla con su entonces pareja. “Nos divertía el hecho de que él estuviera tan entusiasmado con la obra y que la felicitara tanto”, contó. Pero además, indicó que junto a Fátima lo analizaron como fenómeno de los medios. “Opinábamos lo que todo el mundo opinaba en ese momento: que era un personaje divertido, mediático”, indicó el hombre. “Un loco gracioso”, fue la calificación de Analía Franchín sobre el presidente electo, y que Norberto asumió como propia la descripción sobre la imagen que tenían su pareja sobre él.

Cómo es la actual relación de Norberto con Fátima

De acuerdo con las palabras del propio Norberto Marcos tras la ruptura con Fátima Florez, hay diversas cuestiones y actitudes que no tienen explicación, por las que no puede tener respuestas, ya que la humorista decidió romper todo tipo de acercamiento con él.

“No tengo diálogo con ella, una cosa rarísima después de 25 años. Entiendo por ahí haya medidas de seguridad que tomar, por cosas que no pueden trascender. Es raro porque no teníamos por qué dejar de ser amigos y arreglar las cosas como corresponde”, reveló. Y agregó: “Hasta un determinado momento hablábamos todas las noches, y de un día para otro se cortó todo”. De esta forma, indicó que ya no hay una relación entre ellos.