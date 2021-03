Nueva pelea: Yanina Latorre acusó a Maru Botana de no respetar la cuarentena

Yanina Latorre acusó a Maru Botana de no respetar la cuarentena. La periodista de espectáculos utilizó su cuenta de Twitter para mandar al frente a la cocinera. Ambas mantienen una enemistad que data de hace años, cuando eran compañeras de facultad y la panelista aprovecha cada oportunidad para generar polémica.

Todo comenzó cuando una usuaria de la red social le consultó cómo era posible que algunos famosos no cumplieran con la cuarentena obligatoria cuando regresaban de viajes en el exterior. “Creo que la única que cumplió fuiste vos, Yanina. ¡Soy tu fan!”, escribió en referencia a que la conductora permaneció aislada en su casa cuando volvió de Estados Unidos.

Totalmente! Maru Botana llego hace 2 dias y ayer fue a un cumple y lo peor subio historias impunemente https://t.co/CE4FdIG4ic — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 1, 2021

Ante el comentario, Latorre respondió con una denuncia: “¡Totalmente! Maru Botana llegó hace dos días y ayer fue a un cumple. Y lo peor es que subió historias impunemente”.

El fin de semana pasado Botana arribó a la Argentina luego de un viaje junto a su familia por Punta Mita, una playa mexicana.

La pelea

El problema, que data de su juventud, se desencadenó porque Botana y Latorre compartían un grupo de amigas.

Hace unos años, Latorre contó: “Nos conocemos desde muy chicas, hemos ido a la facultad juntas, soy una caja de sorpresas. Ella se hace la boba, pero cuando teníamos 18, 19 años, me arruinó un año de facultad, me dejó sin amigos básicamente”.

“Tuvo un problema de competencia conmigo porque era una chica gordita, hizo una dieta y adelgazó, cosas de los 18 años, que una es gorda y la otra es flaca. No sé si me envidiaba, yo le molestaba. Un día discutió conmigo y luego se dedicó a hacer que todo nuestro grupo de amigos en común me dejara de hablar”, aseguró la periodista.

LA NACION