Nueva polémica en La Voz Argentina: una participante ya habría pasado por otro reality de canto

El viernes por la noche, una participante con pasado mediático se presentó en La Voz Argentina (Telefe). Se trata de Abigail Ledesma a quien Marley definió como alguien a quien “le sobran recursos para no pasar desapercibida”. Es que la participante de 26 años, que estudia música y canta en una iglesia evangélica, además de ser dueña de un gran talento, tiene algo de experiencia en certámenes de canto.

Abigail, la participante de La Voz con un pasado mediático - Fuente: Telefe

“Soy de Isidro Casanova, estudiante de música, profe de canto y cantante en una iglesia evangélica”, contó Abigail durante su presentación en el reality show. Se trata de la segunda vez en su vida que Ledesma pasa por un concurso de talentos en TV: la primera fue cuando siete años atrás la joven participó de Tu mejor sábado, el ciclo de elnueve conducido por Zaira Nara y Diego Pérez. En aquel programa, según reveló Rodrigo Lussich en El Show de Los Escandalones (América), Abigail cantó a dúo y se enfrentó a un jurado integrado por Tomás Dente, Oscar Mediavilla y Sofía Gala, con el que se consagró como ganadora.

La adolescencia mediática de Abigail, ahora participante de La Voz - Fuente: elnueve

El viernes por la noche, en La Voz Argentina, Abigail contó qué esperaba del jurado del ciclo de Telefe. “Me gustaría que se dieran vuelta Lali [Espósito], [Ricardo] Montaner, Mau y Ricky [Montaner]... bueno todos. Estar en La Voz es un sueño que tengo hace muchos años y hoy hice realidad y estoy feliz”, dijo la participante que interpretó “One night only” de Jennifer Hudson. ¿El resultado? Excepto Mau y Ricky, todos los jurados giraron sus asientos durante su performance.

“Me di vuelta porque tenés una voz increíble y tengo que tener a alguien como vos en mi equipo”, le dijo Lali. Soledad Pastorutti, por su lado, añadió: “Disfruté mucho la performance. Te felicito, estás súper bien posicionada”, agregó. Montaner también se extendió con una devolución muy positiva para la participante. “Concéntrate, podemos hacer una gran tarea juntos, te toca elegir, no voy a decir nada más, para que no pienses que trato de tomar ventaja, cantante una balada y yo trabajo con la balada hace mucho tiempo, me gustaría poner eso a tu servicio”, expresó.

Finalmente, Abigail comunicó su decisión: “Es difícil y a la persona que voy a elegir la admiro mucho y creo que podríamos hacer un buen equipo, lo voy a decir cantando, me quedo con ‘Lali, Laligera...”, señaló.

LA NACION