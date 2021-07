“Un chichón y sangre”: Marley recordó cuando le rompieron un plato en la cabeza

Este miércoles, Jaqueline Boghossian (34) se presentó en La Voz Argentina (Telefe) para participar del segmento denominado Audiciones a Ciegas. En medio de la previa, la mujer de origen armenio contó a qué se dedicaba y eso le dio pie a Marley para recordar una anécdota desopilante. Durante un viaje por Europa, al conductor le partieron un plato en la cabeza y eso le produjo un chichón y una herida sangrante.

Junto a su hermano y su esposo Juan Augusto, Jaqueline Boghossian se presentó en La Voz Argentina. Antes de haber hecho una hermosa interpretación de la canción “Dos gardenias”, la mujer reveló cómo llegó a dedicarse al canto y por qué sus raíces están reflejadas en ella.

“Empecé a cantar como un juego, a los 4 años; y de manera profesional, que me subí a un escenario y demás, a los 18″, enumeró Boghossian. Tras explicar que ingresó a una banda de rock armenio como corista y que allí conoció a su esposo, la joven reveló que si bien se graduó como musicoterapeuta trabaja como animadora en tabernas griegas.

Marley recordó cuando le rompieron un plato en la cabeza

Fiel a su estilo, Marley le preguntó si allí acostumbraban a romper platos y recordó una anécdota tragicómica. “A mí una vez me rompieron un plato en Grecia. Me dejó un chichón y cuando me toqué tenía sangre”, aseguró. Ante la sorpresa de la mujer, que aseguró que los platos utilizados en esa cultura mediterránea no lastiman, Marley agregó: “Me parece que a mí me tocó uno de verdad, me quisieron matar”.

Jaqueline Boghossian interpreta "Dos gardenias" (Isolina Carrillo)

Sobre el final de la previa, Boghossian expresó que le gustaría que Ricardo Montaner se diera vuelta y aprobara su performance. Pero tras haber interpretado “Dos gardenias”, el bolero cubano compuesto por Isolina Carrillo en 1945, la cantante no convenció a los miembros del jurado y debió retirarse con las manos vacías.

