Tras la polémica con Bianca Cherutti, otro familiar de un famoso participó en La Voz Argentina

Este jueves, La Voz Argentina (Telefe) contó con la participación de un familiar de un reconocido conductor de TV. Al igual que Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti que cautivó al jurado y recibió duras críticas en las redes sociales por su participación en el certamen, el joven llegó al reality show para probar suerte con sus dotes de cantante y generó una gran repercusión.

En la previa de su performance, el intérprete hizo su presentación de rigor. “Soy Steban Ghorghor, tengo 33 años. Mi apellido es de Grecia, pasa por Siria y, en algún momento cuando vienen acá se transforma un poco y quedó esto”, explicó el hombre nacido en Rosario.

Una vez conocido su apellido, los fanáticos del programa advirtieron que se trataba del cuñado de Guillermo “El Pelado” López. Junto a su hermana Nella y su hermano Adriano, Ghorghor contó cómo descubrió su vocación por la música: “La herencia incluye algo musical, por supuesto. Esto viene por el lado de mi papá, que es músico, baterista”.

Nella, la esposa del conductor de Santo sábado (América TV), añadió que el arte fue un componente central en su familia: “Desde chiquitos, la música siempre estuvo presente y además había instrumentos”.

Steban agregó: “Empecé a cantar a los 12 años y nunca más me alejé de ese camino. También me dedico a la informática y la música siempre estuvo al lado mío”.

Para probar su talento, Ghorghor eligió el clásico de Elvis Presley “Always On My Mind”. Si bien su interpretación fue remarcable, ninguno de los miembros del jurado se dio vuelta para validar su actuación. “La verdad es que lo hiciste precioso, lo hiciste bien, tenés una hermosa voz. La elección de la canción es excelente, la verdad es que me faltó ese factor sorpresa, ese color distinto en tu voz”, expresó Lali Espósito. “Que nadie se haya dado vuelta en esta oportunidad no significa que no tengas que seguir dándole con todo a la música porque de verdad tenés una voz preciosa”, concluyó.

