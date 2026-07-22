Orden de peleas de La Velada el Año 6: una por una, así es la programación del evento de Ibai

El 25 de julio tendrá lugar La Velada del Año 6, la cual reunirá a diferentes personalidades del mundo del streaming español y latinoamericano arriba del ring. A través de sus redes sociales, Ibai Llanos informó la hora a la que comenzará y cómo será el orden de los combates.

¿Cuándo es La Velada del Año?

El influencer y streamer español indicó que La Velada del Año tendrá lugar el sábado 25 de julio en la Cartuja, Sevilla. Está previsto que inicie a las 19.00 (hora de España) y, según indicaron, no hay una duración fija de finalización, ya que la quinta edición que se realizó en 2025 empezó a las 19.30 y se dilató hasta las 2.30 de la madrugada. En Argentina estará disponible a partir de las 14.00.

Publicidad de La Velada del Año 6 (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Cuál es el orden de las peleas en La Velada del Año 6

Edu Aguirre vs. Gastón Edul . Los periodistas se verán las caras arriba del ring, uno español y el otro argentino, justo a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo que dejó al seleccionado albiceleste derrotado por el país ibérico.

. Los periodistas se verán las caras arriba del ring, uno español y el otro argentino, justo a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo que dejó al seleccionado albiceleste derrotado por el país ibérico. Fabiana Sevillana vs. La Parce . La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana.

. La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana. Clersss vs. Natalia MX . En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana.

. En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana. Lit Killah vs. Kidd Keo . Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026.

. Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026. Alondrissa vs. Angie Velasco . La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas.

. La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas. Virzz vs. Gero Arias . Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.

. Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028. Roro vs. Samy Rivers . El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring. Por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región.

. El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring. Por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer . La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año.

. La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año. Plex vs. Fernanfloo . Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento.

. Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento. IlloJuan vs. Thegref. Los españoles son dos de los pesos pesados de la creación de contenido en su país. Los fanáticos esperan ver el 25 de julio un gran combate.

Detalles de la Velada del Año

Este evento propone combates entre streamers hispanos. El mismo cuenta con cinco enfrentamientos entre hombres y otros cinco con mujeres. Asimismo, el espectáculo tendrá artistas invitados para ofrecer shows musicales.

Lit Killah vs. Kidd Keo en La Velada del Año - @ibaillanos

Según El Mundo, ya se agotaron las 80.000 entradas disponibles. Cabe recordar que cada duelo es de carácter estelar y habrá enfrentamientos entre Latinoamérica y España.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul en La Velada del Año - @ibaillanos

Entre los artistas invitados para cantar, se espera que estén: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Además, habría sorpresas que todavía no se confirmaron.