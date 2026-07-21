El impactante cambio físico de Gastón Edul durante el Mundial para pelear contra un periodista español

Después de la finalización de la cobertura del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, Gastón Edul tiene por delante un nuevo desafío, pero no frente a una cámara ni con un micrófono en mano, sino arriba de un ring. En unos pocos días se enfrentará en España al periodista español Eduardo Aguirre en la sexta edición de La velada del año, un evento de boxeo realizado por el streamer español Ibai Llanos. El periodista argentino lleva meses preparándose para el desafío y mostró en sus redes sociales su impactante cambio físico producto de su exigente entrenamiento.

Durante los últimos dos meses, Gastón Edul estuvo en los Estados Unidos para seguir de cerca a la selección argentina tanto en los partidos amistosos previos como durante el Mundial. Si bien estuvo enfocado en su cobertura para TyC Sports, durante su tiempo libre se dedicó a entrenarse para el torneo de boxeo que disputará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Gastón Edul peleará en La pelea del año 6, el evento del streamer español Ibai Llanos (Foto: Instagram @gastonedul)

“Estoy muy entusiasmado y contento. Les juro que, pese a todo el laburo que tengo y los viajes, voy a entrenarme a fondo y dar todo. Porque sé que no lo hago solo por mí, sino porque represento a la Argentina y sobre todo a Latinoamérica. A ganar acá en España, así que voy a dejar el corazón”, expresó meses atrás antes de ser presentado como participante.

Durante el Mundial, el periodista se entrenó en gimnasios de los Estados Unidos (Foto: Instagram @gastonedul)

A través de sus redes sociales mostró que mientras estuvo en Kansas City fue al gimnasio y, además de entrenarse arriba del ring con los guantes, hizo levantamientos de pesas. También publicó un video en el que se lo pudo ver corriendo en la cinta. Se lo vio con el torso descubierto, que dejó en evidencia el resultado de los intensos entrenamientos que llevó a cabo, además de la disciplina y responsabilidad con la que encaró el desafío de pelear con el periodista del programa deportivo español El Chiringuito, que tiene 38 años y mide 1,80 metros, ocho años y 10 centímetros más que él.

Gastón Edul se enfrentará al periodista español Edu Aguirre

Cuándo es La velada del año 6

El sábado 25 de julio, Gastón Edul dirá presente en La velada del año 6, un torneo de boxeo creado por Ibai Llanos en el que varias personalidades se enfrentarán en el cuadrilátero. El periodista de 30 años se medirá con el español de 38. En la página oficial del evento, el pronóstico hecho por la comunidad tiene como favorito al europeo con un 66 por ciento de los votos, mientras que el argentino cuenta con un apoyo del 34 por ciento.

La velada del año 6, el evento de Ibai Llanos, será este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España (Foto: Instagram @ibaillanos)

Hay otros argentinos que también se medirán en el cuadrilátero. El cantante Mauro Román Monzón, más conocido como Lit Killah, se enfrentará al músico español Kidd Keo; el influencer Gerónimo Arias se medirá con el español Viruzz y la youtuber Angie Velasco peleará con la puertorriqueña Alondrissa. También habrá representantes de México, Colombia y El Salvador.

El evento, que podrá seguirse desde las 14 (hora argentina) a través de las redes sociales de Llanos, contará además con shows musicales a cargo de Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA.

Ibai Llanos empezó a planear La velada del año 7 y propuso a Paredes y Gavi

Si bien faltan solo cuatro días para el evento, su creador ya empezó a proyectar el del próximo año. Este martes 21 de julio, Llanos publicó un video que le hicieron llegar de los festejos de la selección de España en Madrid tras ganar la Copa del Mundo, en el cual se pudo ver a Fabián Ruiz con un cartel que decía “Velada del año VII Paredes vs. Gavi” y a Lamine Yamal señalando como estando de acuerdo con la iniciativa del aficionado que lo hizo.

La idea de un enfrentamiento entre Leandro Paredes y Pablo Gavira surgió tras el enfrentamiento que tuvieron los futbolistas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey luego de que España le ganara 1 a 0 la final a la Argentina. Si bien Llanos se mostró encantado con la propuesta, advirtió que es prácticamente imposible que suceda.

Ibai Llanos habló de la posibilidad de que Paredes y Gavi participen de La pelea del año 7

“Lo primero es que son futbolistas profesionales, por lo tanto, sus clubes evidentemente no van a permitir que este combate se lleve a cabo”, explicó, e hizo énfasis en la diferencia de altura y peso entre ambos, por lo cual no sería un combate parejo. Asimismo, insistió en que “es totalmente inviable” que futbolistas profesionales activos participen a futuro en el evento. “La única manera de hacerlo es que lo hagan sin entrenar, que se desahoguen, que se suban a un ring, que como mucho hayan entrenado tres o cuatro días; los clubes están de acuerdo —incluso yo les puedo pagar a los clubes—, se dan de hostias y ya está y se desahogan”, dijo y admitió que en un posible enfrentamiento entre Paredes y Gavi, ve como ganador al argentino.