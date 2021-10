Oriana Sabatini le dedicó un romántico mensaje a Paulo Dybala y sus fans enloquecieron

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se encuentran en el podio de las parejas más queridas por los fans. Y, como suelen hacer a través de sus redes sociales cada vez que pueden, no pierden la oportunidad de demostrar lo enamorados que están.

En esta ocasión, la cantante y el delantero de la Juventus salieron a disfrutar de la noche junto a Álvaro Morata, compañero de Dybala en el club italiano, y su esposa, Alice Campello, y aprovecharon la salida para publicar una foto.

En la imagen ambos aparecen muy sonrientes, lookeados con un estilo sobrio y clásico. Él con pantalón y camisa negra, y ella con vestido del mismo color y botas de caña alta celestes con una cartera a tono.

Oriana Sabatini compartió una tierna foto con Paulo Dybala

De acuerdo al dicho de “si no hay foto es que no pasó”, Dybala y Sabatini posaron juntos para dejar registrada la hermosa velada que pasaron con amigos.

Pero el posteo no se limitó solo a la foto, sino que incluyó una dedicatoria. “Enamoradísima de vos”, escribió la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini junto a las dos imágenes que la muestran abrazada a su novio mientras él le da un beso, primero en los labios y después en el cachete.

El posteo fue compartido tanto en Twitter como en Instagram y las reacciones de los fans de la pareja no tardaron en llegar. En la red social del pajarito la foto recibió más de 16 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios celebrando -e incluso envidiando- el amor de la joven pareja.

En cuanto a Instagram, también tuvo una gran repercusión. Llegó a superar los 595 mil likes y recibió más de 2 mil mensajes.

Oriana y Paulo están de novios hace varios años Instagram @orianasabatini

El aniversario de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La historia de amor entre los jóvenes comenzó hace ya algunos años y con un simple mensaje de WhatsApp. La modelo contó en Los Mamones (América) que él le habló primero pero que ella no sabía ni quién era.

“Mis amigas me dijeron que era un tenista hasta que mi papá me ubicó. Nunca me había hablado un futbolista, por eso me pareció raro. Él me preguntó si algún día podía invitarme a comer algo”, narró entre risas.

Oriana Sabatini le dedicó un tierno saludo a Dybala por su tercer aniversario

Años después, con motivo de la celebración de su tercer aniversario, los novios se dedicaron dulces mensajes por redes sociales. En esa ocasión, Oriana compartió una foto donde se los ve abrazados en un ascensor y le expresó: “Por mil años más de que me saques los tacos cuando volvamos de bailar. Feliz aniversario mi amor, te amo hasta el infinito”.