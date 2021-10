Los hijos de Ricardo Fort quieren homenajear a su papá con un chocolate que lleve sus frases más recordadas

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013. El chocolatero pasó a la fama no solo por su rol como empresario sino por el perfil mediático que mantuvo en sus últimos años. Gracias a eso, sus frases forman parte de la cultura popular de la Argentina y todavía hoy se puede escuchar a algunas personas evocando los clásicos: “Yo no manejo el rating, manejo un Rolls Royce”, “¡Basta chicos!”, “Sacá la mano de ahí caraj...”, “Cortaste toda la luz mamá” y “¡Miami!”.

Con la biopic de Fort a la vuelta de la esquina, sus hijos Felipe y Martita prevén otros homenajes para mantener el recuerdo de su padre más vivo que nunca. En ese sentido, fue la joven heredera quien se encargó de confirmar en sus redes un rumor que data de hace mucho tiempo: uno de los icónicos chocolates de la marca familiar tendrá ahora las frases del mediático en sus envoltorios.

La golosina en cuestión es reconocida por tener frases románticas en su envoltorio. Sobre el chocolate, suele traer un papel blanco con un breve poema que es compartido entre parejas como un dulce gesto. Pero los hijos de Fort tienen una nueva idea.

Los hijos del chocolatero lo homenajearán en uno de los icónicos chocolates de la marca Rafael Delceggio

Felipe es el encargado de llevar adelante esta iniciativa y, acorde a lo que confirmó su hermana, ya está trabajando al respecto. En su cuenta de Instagram, Martita dijo que los famosos choclates tendrán las frases de su padre en lugar de los poemas románticos.

“¿Es verdad lo del chocolate? ¿O sea que van a tener frases de tu papá?”, le preguntó una usuaria en redes. Sin dar vueltas, la adolescente fue contundente: “¡Sí! Ya lo están pensando con mi hermano ya que es una idea millonaria”.

No obstante, se desconoce si se tratará de una edición limitada o si será algo definitivo en la marca. Tampoco hay precisiones en torno a su lanzamiento ya que es apenas una idea en proceso y no hay nada concreto. Asimismo, la comunicación oficial de la marca no se pronunció -hasta ahora- sobre el proyecto de los hermanos.

Martita Fort confirmó la iniciativa en su Instagram Instagram: @martacfort

Mientras tanto, las redes ya se hicieron eco de lo comentado por Martita y los fanáticos del chocolatero se mostraron muy entusiasmados por la posibilidad de recordar sus icónicas frases a través de una de las golosinas más populares de la marca familiar.

Las redes se hicieron eco de la iniciativa (Foto: Captura Twitter/@lucianoelian21)

“Llegan a poner las frases de Ricardo Fort y me gastó toda la plata fija solo en los chocolates”, escribió contento un usuario en Twitter.