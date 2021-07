Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplieron tres años juntos: el romántico festejo y el posteo del jugador por la Copa América

Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplieron tres años juntos. Con motivo de la fecha, decidieron realizar un festejo a la luz de las velas en las playas de Miami, donde se encuentran de vacaciones.

“Festejamos nuestro aniversario de tres años antes de nuestro aniversario de tres años pues a veces tenemos relación a distancia”, contó Oriana en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes y videos del momento que celebraron el viernes por la noche. “Debo haber hecho algo demasiado bien en algún momento como para merecerme a alguien como vos en esta vida. Por 1000 años más de toda esta locura, te amo con toda mi alma (y mucho más)”, escribió la cantante en su romántica dedicatoria al futbolista.

La decoración del lugar de la celebración Instagram

En las fotos se puede ver cómo eligieron sushi como cena, y la decoración del escenario soñado para un día tan importante para ellos. “¡Son tan lindos! Felicidades”, escribió Micaela Tinelli en el posteo de Oriana. “Quiero cachorritos de ustedes. Son lo más”, sumó el influencer y humorista Grego Rossello en los comentarios.

La pareja eligió sushi como cena Instagram

En una ocasión, Sabatini recordó cómo fue ese primer flechazo con Paulo. “La primera vez que nos vimos fue con un grupo de amigos, y fue súper simpático. Al principio me caía bien, pero no lo miraba con ojos de otra cosa. Tenía gestos lindos que nunca había vivido con un hombre. Por ejemplo, me mandó flores y es una pavada, pero yo venía de una mala racha y tenían un significado distinto: eran mucho más que unas simples flores. Me movió el piso y no podía dejar de pensar en él”, detalló la joven.

Recientemente, los novios compartieron imágenes de sus vacaciones, como aquellas en las que se los pudo ver reunidos con amigos como como Lit Killah, Mau y Ricky Montaner, Stefi Roitman, Emilia Mernes, y Duki, entre otros.

Además de los posteos alusivos a sus jornadas de relax, Dybala también subió uno en su cuenta de Instagram con motivo del triunfo de la selección argentina en la Copa América.

“Increíble la alegría que siento por este grupo, su felicidad es la mía. ¡Un premio a todo lo que trabajaron y dieron por este país! Felicitaciones, selección. Disfruten y festejen que se lo merecen más que nadie”, escribió el jugador de la Juventus.

LA NACION