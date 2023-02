Oriana Sabatini se llevó el ramo de novia y todos piden casamiento con Paulo Dybala: “Hay anillo”

escuchar

Ella es cantante y modelo; él, futbolista. Su relación comenzó a través de las redes sociales y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas tanto del espectáculo como del deporte. Actualmente, viven juntos en Italia y en cada oportunidad que tienen destacan lo enamorados que están y lo felices que son. No obstante, ahora los fanáticos se emocionaron ante la posibilidad de que pasen por el altar. ¿Qué sucedió? Oriana Sabatini fue a un casamiento y se convirtió en la afortunada que agarró el ramo de la novia, pero no solo eso, sino que todos se lo hicieron saber a Paulo Dybala y hasta le sugirieron que “apurara el trámite”.

El fin de semana, la actriz asistió a un casamiento y uno de los detalles que no pasó inadvertido fue su outfit. Optó por un vestido al cuerpo verde claro, con escote en V, taco profundo y bolados. Le sumó un make up con sombra de ojos en el mismo tono y lució su cabello suelto y al natural. No obstante, no llamó solo la atención por su look, sino porque también le sucedió algo muy especial, que solo unas pocas personas tienen la oportunidad de experimentar.

El look de Oriana Sabatini para el casamiento Instagram @orianasabatini

Uno de los momentos más importantes de los casamientos es cuando las mujeres que no están casadas se reúnen en un círculo y la novia, de espaldas, arroja el ramo de flores hacia ellas. Según la tradición, aquella que lo atrape será la próxima en casarse. En los últimos días, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini asistió a un casamiento en Buenos Aires y fue la afortunada que se lo llevó a casa y, como no podía ser de otra forma, quedó plasmado en las redes sociales.

En sus historias de Instagram, la joven de 26 años compartió un video que subió una de las invitadas donde se la vio con las flores en la mano mientras todas, ella incluida, saltaban y coreaban al ritmo de: “Queremos casamiento, queremos casamiento”. Asimismo, el posteo tenía un mensaje claro y directo: “Si hay ramo, hay anillo”, junto al emoji de la sortija y arrobadas las cuentas de Oriana y de Paulo Dybala, puesto que, aunque él no asistió, le hicieron llegar el claro mensaje.

Oriana Sabatini se llevó el ramo de la novia

Al igual que sus amigas, Oriana también hizo que la información fuera escuchada por su novio: ella era la dueña del ramo. Este no es un detalle menor, puesto que, quien lo obtiene, se supone que será la próxima en casarse. En los años de relación, resonaron rumores de boda entre la pareja, no obstante, hasta la fecha se descartaron.

Por otra parte, la intérprete de “Let me down easy” publicó en su Instagram imágenes de la fiesta, de la novia y su grupo de amigas, de ella con el ramo de flores, algunas postales que se tomaron durante la noche y hasta una tierna foto con su padre, Ova Sabatini, quien también asistió al igual que Catherine Fulop. “Dump celebrando el amor”, escribió en la publicación.

Los fanáticos se emocionaron y alentaron a Paulo Dybala a medirle casamiento a Oriana Instagram @orianasabatini

Rápidamente, los fanáticos enloquecieron, y se sumaron al pedido colectivo de escuchar campanas de boda en el futuro próximo e incluso apuraron un poco el trámite con sus comentarios: “Paulo ponete las pilas”; “Dale Dybala querido, ya es hora, ¿no?”; “Necesito casamiento ya”; “Cuanto más va a esperar Paulo”.

LA NACION