Paulo Dybala reveló las cosas que le molestan de Oriana Sabatini y ella redobló la apuesta: “¿Me puedo defender?”

escuchar

En el 2018, Paulo Dybala se animó a dar el primer paso y le mandó un mensaje a Oriana Sabatini con la intención de conocerla mejor. De ese simple intercambio nació la pareja que, no solo continúa hasta el día de hoy, sino que se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos tanto del futbolista como de la cantante. No obstante, como todas las relaciones, no todo es color de rosa y ambos decidieron plantearse las cosas que odian el uno del otro en un divertido video de TikTok.

Paulo Dybala reveló las cosas que le molestan de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conocieron cuando él, al enterarse de que ella acababa de terminar su relación con el youtuber Julián Serrano, consiguió su número de teléfono y le mandó un mensaje por WhatsApp. La cantante, por su parte, no sabía quién era el joven que le hablaba de manera tan repentina y fue su papá, Ova Sabatini, quien le confirmó que se trataba de un futbolista profesional.

Después de intercambiar varios mensajes, él viajó a la Argentina para visitar a su familia y decidió que era la ocasión perfecta para conocerse en persona. “Estoy de visita y quiero ver a mis amigos. ¿Qué te parece si invitas a tus amigas?”, le escribió, según revelaron tiempo después.

A partir de ese momento, empezaron a coincidir en diferentes eventos, pero no empezaron su relación hasta tiempo después, cuando ambos se sintieron listos para darle una nueva oportunidad al amor. Finalmente, blanquearon su noviazgo una vez terminado el Mundial de Rusia 2018, en el que Dybala debutó en una Copa del Mundo.

Ahora, viven hace varios años en Italia -en donde el cordobés juega en la Roma- y, cada dos por tres, comparten fragmentos de sus románticas citas, su rutina compartida y sus viajes en pareja a través de las redes sociales, en donde los dos cuentan con millones de seguidores.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala blanquearon su noviazgo pasado el Mundial de Rusia 2018

En esta oportunidad, se animaron a “sacar los trapitos sucios al sol” al sumarse a un divertido challenge de TikTok, el cual consiste en enumerar las cosas que no les gusta de la otra persona utilizando un divertido filtro de voz.

“Arranco yo. Esta chica pone la alarma y no sé para qué, porque no se despierta. La pone, la termino apagando yo y ella sigue durmiendo. Y yo, que podría dormir más, cagu... La pone como 10 veces. Ya arranco de mal humor”, disparó él. Rápidamente, la hija de Catherine Fulop preguntó: “¿Me puedo defender?” y, acto seguido, explicó que no siempre le daban ganas de levantarse.

A continuación, fue su turno y dijo: “Lo que no me gusta de vos es que no te gusta mucho hablar”. En respuesta, el delantero expresó: “En el baño tenemos lugar para dos personas, pero nada es mitad y mitad. Es un cuarto para mí y todo lo demás para ella. Ella tiene crema para la cara, cejas, pelo...“. Entre risas, ella sumó: “No me gusta que a veces tardás más que yo para prepararte, sos más indeciso que yo. Te cuesta tomar una decisión”.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini, en Qatar Instagram

“La tercera mía es el desorden de esta piba, ni se ven los percheros”, cerró Paulo Dybala. Y, para terminar, la intérprete de “Perreo Chin Chín” cerró: “Lo tercero que no me gusta de él, no es malo pero es malo para mí, es que vos sos muy social y yo soy antisocial”.

Lejos de molestarse o enojarse por las declaraciones, la pareja se mostró risueña y bromista durante todo el video y, al finalizar, se despidieron de los seguidores con una enorme sonrisa.

LA NACION