Aseguran que le negaron el acceso a Camila Homs a una reconocida fiesta vinculada a Tini

escuchar

Sin dudas, una de las relaciones más llamativas de los últimos años fue la de Rodrigo De Paul y Martina “Tini” Stoessel. Si bien todo comenzó como un rumor, hoy viven un apasionado romance que supo hacerle frente a la distancia y a los reiteradas versiones de ruptura. No obstante, recientemente se sumó un nuevo capítulo a la historia de interminables conflictos. Ellos forman parte de un triángulo amoroso que completa Camila Homs, la ex de él, quien este fin de semana vivió un incómodo momento, puesto que le habrían negado el acceso a una reconocida fiesta que está vinculada directamente a la cantante.

Tras más de una década juntos y dos hijos pequeños en común, De Paul y Homs le pusieron fin a su relación, pero no precisamente en el mejor de los términos. El noviazgo de él con la intérprete de “Carne y hueso” fue sin lugar a dudas un foco de conflicto en una separación que tuvo abogados de por medio e instancias judiciales, entredichos vía mensajes y presuntas indirectas a través de las redes sociales.

Camila Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel los protagonistas del triángulo amoroso (Foto: Archivo)

Pero la mala onda entre la ex y la actual no solo quedó en la intimidad, sino que escaló al plano social. Desde hace varios meses Homs es una de las protagonistas de la noche porteña y comparte en sus redes los boliches a los que asiste. No obstante, aparentemente estaría vetada de uno de los eventos más importantes y esto estaría ligado directamente a Tini Stoessel, puesto que es una de las caras visibles de dicha fiesta.

En Socios del espectáculo (eltrece) aseguraron que a Camila Homs le negaron el fin de semana el acceso a la fiesta Bresh y que ella se habría enterado cuando llegó a la puerta. “Era la fiesta de ‘Cupido’ y el grupo de nuevos amigos de ella la invitó. Le dijeron: ‘Dale, venite’. Y ella estaba ahí en la puerta”, relató Luli Fernández, a lo que Rodrigo Lussich acotó: “Ella se retiró cantando bajito y se fue a otro boliche, a Afrika”.

Aseguran que le negaron a Camila Homs el acceso a la fiesta Bresh

En este contexto, la panelista reveló cómo se habría dado la situación: “Una de las personas que estaban en ese grupo esperándola le manda un WhatsApp y le dice: ‘Te estamos esperando, ¿vas a entrar o no?’”. A lo que la respuesta de Homs habría sido: “Me di cuenta de que no estaba tan bueno, así que me voy para Afrika”.

“Llega a la puerta y parece ser que le dijeron: ‘No se puede’. Lo raro de la decisión de ella de irse a otro boliche es la respuesta, porque la fiesta estaba explotando, y en realidad, ¿cómo sabés que no estaba tan buena si no entraste?”, cuestionó Fernández y agregó: “Estamos en condiciones de afirmar que quien fue rebotada en una fiesta, tuvo que terminar en un boliche, porque no la dejaron entrar y aplicaron el derecho de admisión es Cami Homs. Y esto es una bomba”.

Aseguraron que a Cami Homs la rebotaron en de la fiesta Bresh, que tiene a Tini Stossel como una de sus madrinas Instagram / @camihoms

La fiesta en cuestión es una de las más populares de la actualidad y un detalle no menor es que una de sus madrinas es Tini Stoessel y tal como comentaron en Socios, la del fin de semana tuvo a “Cupido”, el nuevo tema que sacó la cantante el 14 de febrero, en el centro de la escena. Según Fernández, aparentemente la decisión de negarle el acceso a la influencer no fue de Tini, sino de alguien de la organización para “evitar problemas”.

LA NACION