Oscar El Negro González Oro anunció su retiro de los medios. El conductor de Radio Rivadavia informó que, después de 35 años de carrera, terminará su recorrido radial en los próximos días.

“Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios. Agradezco a Radio Rivadavia”, dijo. El periodista es parte de la AM 630 desde febrero de 2020; el año pasado, estuvo en la primera tarde de 14 a 17 de la radio y, este año, en el regreso de 19 a 21. El breve mensaje fue a las 19.10, a los pocos minutos de comenzar su ciclo La vida misma que se emite de 19 a 21 a diario.

“Hasta acá llegué, tengo un cansancio moral por ver a mi país así, físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 años de mis hijos”, agregó. Y sumó: “Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más”.

“La radio no termina conmigo. Me costó mucho esfuerzo y al final lo decidí ayer a la 1 de la madrugada, hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación”, agregó.

Una vez que contó su decisión, tanto el contestador como la línea de mensaje del texto de la radio se llenaron de saludos de oyentes que lamentaban su retirada. El decía que no tenía que ser algo triste, que antes “las jubilaciones en las casas se festejaban”.

Según pudo saber LA NACION, su participación en la emisora terminará a fin de marzo y su reemplazo, que será un periodistas que ya es aparte de Alpha Media (multimedio que pertenece la emisora), se definirá en las próximas horas y debutará el lunes 5 de abril.

Además, su retiro final será con un especial el sábado 24 de abril, día en que Rivadavia cumple 93 años.

