Pablo Duggan estalló contra las nuevas restricciones de la cuarentena

22 de mayo de 2020 • 12:19

Pablo Duggan cuestionó en duros términos las nuevas restricciones que se establecerían para los trabajadores del conurbano que deben viajar a la Capital en el marco de la nueva extensión de la cuarentena por el coronavirus Covid-19 dentro del Ámbito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA).

El conductor de Buenos Vecinos (Radio 10) calificó las nuevas medidas que estarían próximas a anunciarse por el presidente Alberto Fernández como una "injusticia" y "una locura", y afirmó que "la gente no se lo va a bancar".

"Me parece una cosa injusta lo que se va a hacer. Creo que han hecho un acuerdo político ayer para compensar las diferencias entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta que está muy bueno como acuerdo político, pero cuando lo bajás a la gente es una locura creer que a partir del lunes vas a poder controlar que solo venga a la Ciudad los trabajadores de los servicios esenciales", anticipó.

"Entonces no van a poder abrir los negocios o va a haber una injusticia porque si vivís a tres cuadras de la General Paz no podés laburar y si vivís en Capital sí podés laburar", comparó, y alertó: "La gente eso no se lo va a bancar. Y va a haber un montón de gente que va a tener problemas para cobrar su sueldo, cuando los números (de nuevos casos de coronavirus) no están dando que se armó un descontrol, no es verdad".

"No podés meter marcha atrás o hacer cambios fuertes en el flujo de gente porque vas a tener un lío tremendo, yo les anticipo, la gente está muy preocupada", afirmó. Y, luego, tras escuchar los mensajes de oyentes preocupados por las nuevas restricciones, sostuvo: "No estoy en contra de la cuarentena. Hay que mantener una cuarentena, es muy importante, pero si queremos ir a una cuarentena estilo 20 de marzo como cuando arrancó, estamos completamente equivocados".

"Para mantener la cuarentena tiene que haber cierto nivel de actividad porque si no, no se aguanta, si no explota todo", finalizó.