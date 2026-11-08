Pampita festejó a puro llanto el campeonato de Boca Juniors acompañada de una persona muy especial

Boca Juniors se convirtió en campeón de la Liga 2026 tras el agónico triunfo ante Defensa con un gol de Enner Valencia en el final. En medio de la fiesta que resultó la Bombonera, se pudo ver a Carolina “Pampita” Ardohain y a su hijo Beltrán celebrando en la tribuna a la par que los hinchas.

Entre gritos, saltos y un constante aliento, la modelo y el hijo, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, vistieron la camiseta azul y amarilla y celebraron a lo grande.

Pampita vestida con los colores de Boca Juniors (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)

Pampita registró todo, desde el principio del partido hasta el gol de Enner Valencia que le permitió al equipo de Arruabarrena quedarse con el título. En ese contexto, la modelo enseñó otra de sus facetas, una más íntima: ser hincha y llevar a Beltrán a la cancha.

Pampita celebrando en la cancha el triunfo de Boca junto a su hijo Beltrán Vicuña (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)

Este momento único de madre e hijo quedó plasmado en Instagram, plataforma donde Ardohain añadió un álbum con fotos y videos de cada instante. A ese mismo carrusel lo bautizó con dos emojis de corazones con los colores de Boca Juniors.

El emotivo abrazo en la cancha de Pampita con su hijo

Uno de los instantes más tiernos de la jornada fue cuando Pampita y su hijo se abrazaron muy fuerte y gritaron “Gol” al unísono que la hinchada. Allí se notó la emoción de ambos, que más tarde fue objeto de apoyo en la sección de comentarios por parte de los usuarios, que destacaron el gesto que tuvo la modelo de ser ella quien llevó a Beltrán a esa final.

La reacción de los usuarios ante las fotos de Pampita con su hijo en la Bombonera (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)

“Te amo, Pampita Bostera”; “¿Pampita? De Boca como toda persona de bien”; “Felicitaciones, campeones”; “Hermoso compartirlo con tu hijo” e “Ir a la cancha y que tu mamá sea Pampita” fueron algunas de las reacciones de las personas que siguen a la modelo.

Así hincharon por Boca Pampita y su hijo Beltrán

En cuanto a Beltrán, el hijo de Ardohain y Vicuña, dejó en claro que es fanático del club del barrio de La Boca desde chico. En su perfil de Instagram, el joven de 14 años tiene una foto junto a su tío, Guillermo Ardohain, en la Bombonera.

Pampita con el Papa León XIV

El festejo de Pampita en la cancha fue la antesala de lo que será una jornada religiosa movilizante con la llegada de León XIV a la Argentina este domingo 8 de noviembre. De acuerdo a lo que anunció la modelo, acampará 12 horas antes de la primera misa que oficiará el Papa en el barrio de Palermo el lunes 9 ante miles de fieles.

Pampita reveló que acampará para la misa del papa León XIV

La modelo ya demostró en varias ocasiones su devoción por la fe católica con sus peregrinaciones a Luján. Ahora añadió a su listado de experiencias la oportunidad de ser parte de un evento multitudinario que concentrará a personas de todas partes del país para oír las palabras del Sumo Pontífice.