Pampita contó que va a acampar para la misa del papa León XIV en Palermo: “Ya tengo la bolsa de dormir”

Así como todos los años realiza la caminata hacia la Basílica de la Virgen de Luján como devota de la fe católica, Carolina “Pampita” Ardohain decidió participar de la visita del papa León XIV a la Argentina en lugar de solo verla por televisión. Reveló que asistirá a la misa del lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles en Palermo y que, para garantizar su lugar, acampará por más de 12 horas para tener un buen lugar.

En diálogo con LAM (América TV), la modelo contó que va a acampar durante la visita del sumo pontífice. “Me decían: ‘¿Para qué lo dijiste?’ Porque ahora un montón de gente se avivó, entonces ahora tengo más competencia. Vamos a estar ahí desde temprano, 12 horas antes de la misa", comentó y aseguró que ya está “todo organizado”: “Ya tengo la bolsa de dormir, todo. Me voy con el bolsito”.

Pampita contó que va a acampar para la misa del papa León XIV (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Reconoció que lo único que le preocupa es el tema del baño: “Es algo que me está complicando, pero yo creo que algo vamos a resolver”. Frente a esto, Denise Dumas le comentó sobre las estaciones de servicio, pero ella le dijo que esa no sería una opción: “No, porque uno ya ingresa y no puede salir más hasta el día siguiente. Te quedaste ahí adentro”.

Va a realizar el acampe con dos de sus amigas que, como ella, son muy devotas: “Así que imagínate una misa con un Papa y rezar al lado de millones de personas, así que se va a sentir una energía muy especial. Vamos a disfrutar”. Conmovida, contó que van a llevar sándwiches para comer y que su bolsa de dormir, que lavó porque la suelen usar sus hijos, ya está lista. “Ahí tenemos el kit. Que Dios nos acompañe”, sentenció.

Cómo será la misa del Papa en el Monumento de los Españoles el lunes 9 de noviembre

La misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, decretado feriado nacional, a las 11.30 en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento en Palermo. Según comunicó la Ciudad de Buenos Aires, a las 00, más de 11 horas antes de que inicie la ceremonia, ya se podrá acceder al predio que tendrá una extensión de más de dos kilómetros y habrá un total de ocho puntos de ingreso y egreso en Palermo y otros tres habilitados solo para salir.

La misa del Papa será el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles Martín Cossarini

Para poder asistir a la misa, hay que hacer una inscripción previa. Aunque ya finalizó el plazo para solicitar una ubicación especial, aún está disponible el registro como público general en el sitio web oficial de la visita. Esto es para tener registro de la cantidad de la convocatoria, pero no otorga ni un sector asignado ni tampoco una ubicación especial.

A las 7 de la mañana comenzará la animación y para las 10 está prevista la llegada del Papa, que recorrerá en papamóvil el trayecto desde el túnel de Libertador hasta el monumento para saludar a los presentes. A las 11.30 comenzará la misa, que se extenderá hasta las 13. Una vez finalizada, empezará la desconcentración.