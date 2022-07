Pampita reveló cómo era su vida de soltera antes de conocer a Roberto García Moritán

Tras un par de largas relaciones que inevitablemente llegaron a su final y como si el destino ya estuviese definido, Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán se conocieron a través de una amiga en común. El interés nació entre mensaje y mensaje hasta que, luego de mucha espera, pudieron encontrarse en persona. La química se hizo sentir de manera casi inmediata y fue cuestión de meses que deviniera en amor. Se casaron, tuvieron su primera hija juntos y ahora, luego de la vorágine que dio vuelta sus vidas, la supermodelo recordó cómo era todo antes de conocer al hombre que hoy en día es su esposo.

Gracias a la intervención de Oriana Montanelli, amiga cercana de los dos, Roberto García Moritán pudo conocer a la mujer que ya había despertado su interés tiempo atrás. En un principio, como ella estaba en Ibiza junto a sus hijos, empezaron a conocerse a través de mensajes. Eso fue más que suficiente para que los dos detectaran que esta historia sería diferente a las anteriores.

Nuevamente en suelo argentino, Pampita comenzó a salir con el economista y nunca más se separaron. La relación se volvió más seria cuando se mostraron libremente en público y el amor de él fue tan grande que no se dejó amedrentar por la repentina fama que ganó gracias al título de “el novio de”. Superados cualquier tipo de obstáculos, él decidió que la modelo era la persona con quien quería pasar el resto de su vida y, consciente de su gran romanticismo, orquestó una impresionante propuesta de matrimonio.

La romántica propuesta de matrimonio de Roberto García Moritán a Pampita

La misma tuvo lugar en una playa de Punta Cana y, tres años más tarde, decidieron regresar al mágico destino turístico. Cansada por un intenso año tanto en lo laboral como en lo personal, Pampita y su marido organizaron unas vacaciones familiares. Con las valijas ya armadas y acompañados de todos sus hijos, fueron hasta Ezeiza listos para dar inicio a la paradisíaca escapada.

Los detalles del especial suceso quedaron registrados en el sexto episodio de la segunda temporada de Siendo Pampita, el reality de Paramount + en el que la empresaria le abrió las puertas de su hogar a sus millones de fans. Así, seguidos por un batallón de cámaras, el gran clan Ardohain-García Moritán se dispuso a disfrutar a pleno los días de sol, las aguas turquesas del Caribe y de los emocionantes paseos.

Como cierre del viaje, el legislador porteño organizó una gran sorpresa para su esposa: revivieron la propuesta de matrimonio. Alumbrados por las velas y con el ruido del mar de fondo, recordaron sus primeras salidas, sus primeros mensajes y reconocieron que casarse fue la mejor decisión de sus vidas.

Pampita y Roberto García Moritán se casaron en el 2019 instagram @pampitaoficial

“¿Cómo era tu vida antes de mi?”, se animó a preguntar el empresario gastronómico. Sin dudar un segundo, ella disparó: “Horrible”. Y, mientras lo agarraba de la mano, admitió: “Veía series con Guille -su hermano- todos los fines de semana. Me ponía el pijama el viernes y no me lo sacaba hasta el lunes a la mañana”. A su vez, en el detrás de cámara explicó que, durante su soltería, esperó con ansias esa persona perfecta con quien todo cobrara sentido. “Menos mal que nos encontramos”, reflexionó, total y completamente feliz con la vida que comparten juntos.