Pampita y Roberto García Moritán compartieron el dulce momento en el que eligieron el nombre de su hija

El 22 de julio del 2021, la vida de Roberto García Moritán y de Carolina “Pampita” Ardohain dio un giro de 180 grados. En esa fría mañana de invierno, la feliz pareja recibió a Ana, su primera hija juntos y quien cambiaría por completo su día a día. A pocos meses de que la más chica de la casa celebrara su primer cumpleaños, los orgullosos padres revolvieron el cajón de los recuerdos y comenzaron a compartir los momentos que vivieron con la niña que con tanto cariño tenían atesorados. Entre ellos, se destacó el instante en el que, entre lágrimas, eligieron el nombre que llevaría la beba.

Pampita y Roberto García Moritán recordaron el momento en el que eligieron el nombre de su hija

Poco menos de un año atrás, Pampita -con la gigantesca panza de nueve meses de embarazo- ocupó su lugar entre los jurados de La Academia (eltrece) lista para cumplir con sus compromisos laborales. Lo que no se imaginaba era que, apenas unas horas más tarde, estaría instalada en el Sanatorio Otamendi acompañada por su marido. Pasado un trabajo de parto que se extendió durante 10 horas, al final pudieron tener en brazos a la pequeña Ana y el momento quedó grabado por siempre tanto en sus mentes como en sus corazones.

A partir de ese punto, todo cambió. Ana se convirtió en la protagonistas de su día a día y sus redes sociales fueron el reflejo de esta transformación. A través de sus perfiles de Instagram, las dos figuras públicas registraron el crecimiento de la niña y es allí en donde dejaron asentados sus primeros grandes sucesos: desde cuando dijo “mamá” hasta el día en el que aprendió a subir y bajar de la cama sin ayuda.

Sin embargo, la familia García Moritán- Ardohain fue un paso más allá para poder invitar a sus fans a que sean parte de sus vidas. Para esto, se embarcaron en el complejo, pero emocionante proyecto de protagonizar su propia serie documental. Siendo Pampita (Paramount +) sigue de cerca la rutina de la conductora de El hotel de los famosos (eltrece) y las cámaras lograron capturar algunas de las escenas más tiernas de su rutina.

Roberto García Moritán y Carolina "Pampita" Ardohain junto a Ana, su primera hija juntos JULIAN BONGIOVANNI

La primera temporada del reality registró un amplio repertorio de emociones. La tristeza de Pampita al recordar su lucha para ser madre una vez más, la alegría de recibir a Ana y el amor profundo que se tiene con Roberto fueron algunas de ellas. La segunda parte tendrá esto y mucho más y, durante un adelanto, se pudo ver el tierno intercambio de la pareja minutos después del parto. En esa conversación que estuvo conformada más por le entendimiento mutuo que por las palabras, confirmaron el nombre de la niña.

Aún con la bata de hospital puesta, Pampita recibió a la recién nacida en brazos mientras el legislador porteño las miraba a ambas completamente embelesado. “¿Cómo le ponemos? ¿Le ponemos como yo?”, preguntó la flameante madre con la voz entrecortada. Con un solo gesto, él le da su consentimiento y anuncian que se llamará Ana.

Roberto García Moritán y Pampita Ardohain eligieron el nombre Ana que significa "la favorecida por Dios" Instagram; @pampitaoficial

“No teníamos que hablar mucho. Con la mirada nos dijimos todo y no hubo opción”, aseguró la modelo tiempo después. Y agrega, sobre el significado que tiene para ella: “Es un nombre que a mi papá le encantaba, que me había elegido especialmente para mí y que yo no pude elegir en la vida. Tiene significados muy lindos”. Y, con una sonrisa de oreja a oreja, finaliza: “Es la favorecida por Dios y los que somos favorecidos somos nosotros”.