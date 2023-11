escuchar

Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán se casaron el 22 de noviembre de 2019, tras tres meses de relación. La pareja conformó una gran familia junto a los hijos de ambos, con sus matrimonios anteriores, y la última en llegar, la bebé que tuvieron en común en 2021, Ana. En las últimas horas, la modelo le dedicó un emotivo mensaje en su cuarto aniversario con el político y compartió un video que emocionó a todos.

Con 579 invitados que los rodeaban, Pampita y Moritán se dieron el “sí, quiero” en el Palacio Sans Souci, en 2019. “Feliz cuatro aniversario, mi amor”, escribió la jurado del Bailando 2023, a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de siete millones y medio de seguidores.

La modelo compartió un emotivo video del momento en el que Roberto García Moritán le propuso casamiento, en medio de la arena y ante la sorpresa de Pampita. El empresario se arrodilló ante su pareja y, al instante, comenzaron a proyectar fuegos artificiales, mientras ella reía felizmente.

“A reír siempre así. Toda la vida abrazados, agarrándonos fuerte. ¡Que seamos felices hoy y siempre!”, aseveró Ardohain. Por su parte, Moritán comentó el romántico posteo: “Te amo cada día más. Felices cuatro años, mi amor”, junto a un emoji de un corazón rojo.

En tanto, el empresario posteó un clip que recopiló los momentos más icónicos de su relación. “Y, ¿quién iba a ser yo para decir que esto estaba destinado a ser?”, escribió. Las publicaciones se inundaron de mensajes de buenos deseos para la pareja. “Qué lindo creer que existe algo así”, apuntó una seguidora de la modelo. “Volví a creer en el amor”, apuntó otra.

Pampita reveló si se plantea tener más hijos con Roberto García Moritán

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán conformaron una gran familia, que se agrandó con el nacimiento de Ana. Así, se unieron Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de la relación entre la conductora y Benjamín Vicuña; y Delfina y Santino, los hijos del empresario y Milagros Brito. En televisión, Carolina fue consultada si se planteó tener más hijos y se produjo un incómodo momento.

La miembro del jurado del Bailando 2023 siempre mostró su amor por la familia y los tiempos que disfruta con sus hijos, desde sorprenderlos en los cumpleaños hasta ver una película en el sillón. En junio pasado, Moritán fue a buscarla al salir del trabajo y Pampita aseguró que valora esos “pequeños detalles”.

Pampita y Roberto García Mortián junto a sus hijos (Foto: Palladium Hotel Group) Gleyson Almeida

En diálogo con Implacables (Canal 9), Ardohain describió los vínculos familiares. “No concibo otra manera de tener una familia si no es que nos amemos entre todos, en todas las circunstancias”, señaló. Y continuó: “Ya sea en el fútbol del sábado a las 7 de la mañana, que salimos todos abrigados, o cuando alguno tiene fiebre y hay que salir a comprar un remedio. Ni nos planteamos quién va o quién viene. Es como que somos todos de todos y nos cuidamos”.

En tanto, la periodista Maru Leone se aventuró a preguntar si la pareja planearía la llegada de un nuevo integrante a la familia. “Y, no sé, preguntale acá al señor”, disparó. Al instante, la cámara enfocó a Roberto García Moritán, quien asintió en silencio ante la consulta de “cerrar la fábrica”. Y Pampita añadió: “Yo, todavía, esa puerta no la cierro. Pero me cuesta convencer ahí, del otro lado”.