El 17 de enero, Carolina ‘Pampita’ Ardohain celebró sus 46 años en la Riviera Maya acompañada de sus hijos y varios de sus amigos. Organizó un mega festejo en la playa que incluyó desde mariachis hasta una piñata, torta de tres pisos, mucha música, risas y fotos. Su marido, Roberto García Moritán, no pudo estar presente, ya que se quedó en Buenos Aires para cumplir con su agenda laboral. No obstante, eso no evitó que tuviera un romántico gesto. En su cuenta de Instagram le dedicó un video a su mujer para desearle feliz cumpleaños y conquistó a sus seguidores.

La modelo volvió a pasar su cumpleaños en un destino paradisíaco. Así como el año pasado lo celebró en Brasil, este año lo hizo en México. Viajó junto a sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio - fruto de su relación con Benjamín Vicuña - y la pequeña de la familia, Ana. También volaron varias de sus mejores amigas, su hermano Guillermo Ardohain y su novia, y Delfina y Santino García Moritán, los hijos del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su exmujer, Milagros Brito.

Si bien estuvo físicamente lejos de su esposa en el día de su cumpleaños, García Moritán la sorprendió con un video muy especial en las redes. Se trató de una recopilación de clips donde se pudo ver a Carolina en su rol favorito: el de mamá. En las imágenes apareció en la playa con Beltrán y Benicio, durmiendo con Anita y hasta enseñándole a la pequeña a bailar ballet, entre varias otras dulces escenas.

El video estuvo musicalizado con la canción “What Love Is” (Que es el amor) de Zimmer90. “¿Cómo no morir de amor por vos? Feliz cumpleaños mi vida. Te amamos”, escribió García Moritán en la publicación, que rápidamente recibió miles de Me Gusta y cientos de comentarios.

Roberto García Moritán compartió varias fotos por el cumpleaños de Pampita (Foto: Instagram @robergmoritan)

García Moritán y Ardohain junto a su hija, Ana (Foto: Instagram @robergmoritan)

Para coronar el saludo de cumpleaños, el político compartió en sus stories de Instagram un par de postales junto a su esposa. La primera fue de ambos abrazados en una fiesta y la segunda en una cena después de los Martín Fierro Latino. En la tercera se los pudo ver a ambos besándose y en la última con su pequeña hija en brazos.

El posteo de Pampita en su aniversario con Roberto García Moritán

El 22 de noviembre, Carolina y Roberto celebraron cuatro años como marido y mujer. Con motivo de conmemorar su unión, la modelo publicó un emotivo video en Instagram y rememoró cómo fue la romántica propuesta de casamiento.“A reír siempre así. Toda la vida abrazados, agarrándonos fuerte. ¡Que seamos felices hoy y siempre!”, escribió en la publicación y su marido le respondió: “Te amo cada día más. Felices cuatro años, mi amor”.

En octubre de 2019, mientras estaban en Punta Cana, el político le pidió a la modelo que sea su esposa. La boda se realizó el 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci, en San Fernando, y fue sin dudas uno de los eventos del año. La pareja formó una gran familia ensamblada con los hijos de él y los de ella. El amor se multiplicó el 22 de julio de 2021 con la llegada de su hija en común, Ana.