Pampita y Benjamín Vicuña se reunieron en Chile por un inesperado motivo y causaron furor entre sus fans

Desde su escandalosa separación en 2015, la relación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña pasó por muchos estados. Si bien en un primer momento hubo mucha distancia, con el paso del tiempo lograron mantener un buen vínculo y priorizan el cuidado de los hijos que tienen en común. Ahora, generaron revuelo al volver a compartir un proyecto: protagonizaron una campaña publicitaria para una reconocida marca. Al ver las imágenes, los fans de los dos los llenaron de elogios.

En medio de rumores de infidelidades, Pampita y Benjamín se separaron tras una década juntos. El tiempo pasó y ella se casó con Roberto García Moritán y tuvo a su hija Ana. Él, por su parte, estuvo en pareja con María Eugenia Suárez y juntos son padres de Amancio y Magnolia.

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña estuvieron una década en pareja archivo

Aunque ya no son pareja, mantienen como prioridad a los hijos que tienen en común, Bautista, Benicio y Beltrán, y por eso es habitual verlos juntos en alguna celebración que involucre a los chicos. Pero, ahora fueron un paso más y viajaron a Chile por una propuesta laboral: participaron de la campaña publicitaria de una reconocida tienda de ese país.

La actriz española Begoña Vargas es la protagonista principal del comercial de la marca de ropa de la tienda y, al ritmo de “Bamboléo” de Gipsy Kings, mientras ella y otras mujeres bailan flamenco y muestran las diferentes prendas, aparecen Benjamín Vicuña y, segundos después, Pampita.

Benjamín Vicuña protagonizó un comercial en Chile (Captura video)

Con planos por separado y luego algunos juntos, el actor chileno y la modelo posaron sonrientes y dejaron en claro que mantienen una gran complicidad, la cual les permitió compartir este trabajo.

Pampita brilló en el comercial (Captura video)

El video, que dura 45 segundos, generó un revuelo en redes sociales debido al cariño de sus fans, muchos de los cuales se ilusionaron en algún momento con volver a verlos juntos. “Pampita y Benjamín Vicuña unidos por la vida en Chile: una nueva etapa sugiere un amor después del amor”; “¿Qué opinamos de este comercial que logró juntar a Pampita con Vicuña? Quedé estupefacta cuando lo vi”; “Qué fuego esa pareja, por favor. Hay pasión” y “Los amo juntos”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en X.

Pampita y Benjamín se mostraron cómplices en un baile (Captura video)

Pese al anhelo de muchos fanáticos, lo cierto es que Vicuña y Ardohain tomaron caminos separados. Sin embargo, eso no impide que mantengan una buena relación. De hecho, hace un tiempo en LAM, ella se refirió al vínculo y remarcó que su ex se lleva muy bien con su actual marido, Roberto García Moritán: “Benjamín llega a casa y se ponen a charlar de la vida, nos vemos en el fútbol de los chicos, viene a tomar café. Está como integrado a la casa, no es alguien ajeno. Es una relación dinámica y fluye re bien”.