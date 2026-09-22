Pampita se sinceró sobre su relación con Martín Pepa: del mayor obstáculo a la posibilidad de pasar por el altar

En octubre de 2024, un mes después de su escandalosa separación de Roberto García Moritán, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a encontrar el amor de la mano del polista Martín Pepa. Si bien en el medio se separaron, el amor fue más fuerte y volvieron a apostar por su relación a pesar del mayor obstáculo: la distancia. Ahora, tras casi dos años juntos, la modelo reflexionó sobre su vínculo y reveló si volvería o no a pasar por el altar.

La semana pasada la modelo viajó a Nueva York por trabajo y un día se trasladó de Manhattan a Los Hamptons para ver a su novio, quien está en plena temporada de polo. Si bien el encuentro fue breve, en unos pocos días el deportista regresa a Buenos Aires, donde permanecerá hasta fin de año. Justamente, el tema de la distancia es el mayor desafío de la relación.

Carolina Ardohain y Martín Pepa comenzaron su relación en octubre de 2024 (Foto: Redes Sociales)

“Sin darnos cuenta, ya vamos a cumplir dos años y la verdad que bastante bien. Fuimos viviéndolo como nos iba saliendo. Ninguno de los dos había tenido una relación a distancia. Fue una experiencia nueva para los dos, pero lo sorteamos bien, perduramos en el tiempo”, sostuvo Ardohain en diálogo con LAM (América TV) el lunes 20 de septiembre.

Lo más difícil para ella es no tener a su novio en el “día a día” y, aunque admitió que sus amigas le hablan de los beneficios de contar con su propio espacio, su ideal es que esté cerca. Pero, a pesar de esto, ambos están seguros de su relación y de su deseo de seguir juntos: “Intentamos separarnos y no pudimos, así que apostamos a seguir intentándolo”.

“Intentamos separarnos y no pudimos, así que apostamos a seguir intentándolo”, sostuvo Pampita

A partir de esto, fue consultada sobre si proyecta una familia con Pepa. Se mostró dubitativa y reflexionó, con sinceridad, sobre sus experiencias anteriores. “No sé... Yo que aposté tanto al amor toda la vida, ya a esta altura que Dios me diga y sigo lo que me presente el destino. Ya me entregué. Ya hice todo lo que pude toda la vida con el amor y salió mal, así que ahora me dejo llevar”, sostuvo. “No salió el proyecto de familia como a mí me gusta. Yo soy una romántica”, aclaró.

En esta misma línea, desde el programa también le preguntaron si le gustaría volver a pasar nuevamente por el altar. Cabe recordar que en octubre de 2002 se casó, a los 24 años, con el polista Martín Barrantes, de quien se separó en julio de 2005 y en noviembre de 2019, tras dos meses de noviazgo, dio el sí con García Moritán. Aseguró que para poder pensar en eso, primero su pareja tiene que vivir en el mismo lugar, lo cual por el momento no es una opción: “Hoy la verdad que no la vemos. Los dos somos muy apasionados de nuestros trabajos y tenemos hijos”. Carolina es madre de Blanca —fallecida en 2012—, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y de Ana con Roberto García Moritán. Por su parte, el polista es padre de una niña con su expareja, la norteamericana Paige Allardice.