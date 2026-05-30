Pampita y Martín Pepa confirmaron su reconciliación con una foto de sus románticas vacaciones en Inglaterra
A principios de mayo, la modelo reveló que estaba separada del polista; sin embargo, ahora evidenció que se dieron una nueva oportunidad
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A principios de mayo, y luego de fuertes rumores y especulaciones, Carolina “Pampita” Ardohain finalmente confirmó su separación de Martín Pepa. Aunque remarcó que efectivamente la distancia —ella vive en la Argentina y él en los Estados Unidos— influyó, desmintió las versiones de infidelidad de parte de él. Sin embargo, menos de una semana después trascendió que se habrían reconciliado. Si bien hasta el momento ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, en las últimas horas la escena cambió porque fue el polista quien compartió una foto junto a la modelo que evidenció que, una vez más, decidieron darle otra oportunidad a su relación.
Al término de la emisión del viernes 29 de mayo de LAM (América TV), Pepe Ochoa dijo que Pampita viajó a Inglaterra a ver a Pepa. “Viaje de reconciliación. Están juntos (...) Volvieron a apostar al amor”, expresó y, acto seguido, mostraron una foto que el polista subió a su cuenta de Instagram, cuyo perfil es privado, en la que se los pudo ver a ambos abrazados y sonrientes.
Para sorpresa de sus seguidores, este sábado, Pampita decidió replicar la imagen en su propia red social a modo de dejar en claro que efectivamente están reconciliados. Además, compartió otra foto que subió Pepa, en la que ella posó sonriente junto a una puerta roja durante un paseo, vestida con una solera larga color bordó con un bordado en la falda, sandalias y lentes de sol.
De hecho, a la modelo le gustó tanto la foto que decidió subirla a su feed y agregar otras postales de su estadía en la ciudad de Petworth. El itinerario incluyó una visita a un mercado de antigüedades que le fascinó y, además de acompañarla, Pepa fue el fotógrafo oficial de su novia durante las románticas vacaciones que organizaron para sellar la nueva oportunidad que le dieron a su relación.
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