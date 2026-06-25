Pampita sorprendió a todos con sus revelaciones íntimas: desde mensajes y fotos subidas de tono a romances secretos

Si hay una persona que no suele tener inconvenientes en hablar de su vida privada, esa es Carolina “Pampita” Ardohain. La modelo, que hasta tuvo su propio reality, siempre se mostró públicamente con sus parejas una vez blanqueada la relación y, cuando estas terminaron, ella misma lo anunció públicamente. Sin embargo, ahora se animó a contar cuestiones verdaderamente íntimas: desde si alguna vez envió fotos y mensajes subidos de tono hasta si consumió o no algún tipo de droga.

Carolina “Pampita” Ardohain viajó a los Estados Unidos de la mano de la plataforma DGo, el streaming de DirecTV, para cubrir el Mundial 2026. En el medio de los partidos, se animó a someterse a una serie de osadas preguntas que le hicieron en el ciclo Mundo mundial y, fiel a su estilo, no esquivó ninguna. Aseguró que nunca probó drogas y admitió que orinó en el mar.

Pampita se animó a hacer revelaciones íntimas: admitió que envió fotos y mensajes subidos de tono y negó haber tenido un romance secreto con un famoso (Foto: Instagram @pampitaoficial)

En cuanto a las parejas, dijo que nunca hizo un trío porque se definió como una persona “re chapada a la antigua”. A su vez, cuando le preguntaron si tuvo algún romance con una persona famosa que nunca salió a la luz, dijo sin vueltas: "Todos los hombres con los que salí fueron mis novios después. Como soy yo, me hubiese puesto de novia; aunque sea dos días y hubiera blanqueado. Yo blanqueo todo, entonces no me queda ahí escondido".

“¿Ha tenido sexting?”, quiso saber Andy Kusnetzoff y ella admitió: “Sí, un montón. Y con amor a distancia, ¿qué vas a hacer?”. Cabe mencionar que su actual pareja, el polista Martín Pepa, vive en los Estados Unidos y la residencia de ella es la Argentina, aunque suelen organizar viajes a distintas partes del mundo para estar juntos. Incluso dijo que, además de mensajes, también mandó fotos. “¡Intenté todo!”, exclamó, pero aclaró que, por seguridad, las imágenes que enviaba siempre son ”sin cabeza por si después queda en las nubes".

Carolina Ardohain y Martín Pepa tienen una relación a distancia: ella vive en la Argentina y él en los Estados Unidos (Foto: Redes Sociales)

Por último, Nicolás “Cayetano” Cajg quiso saber si alguna vez revisó un celular ajeno y encontró cosas comprometedoras. Sin vueltas, Ardohain respondió que sí y aseguró que “el que busca, encuentra”.