El impactante look de Pampita para el debut de la Argentina en el Mundial: corset celeste y blanco y short de jean

Carolina ‘Pampita’ Ardohain viajó a los Estados Unidos para cubrir los partidos de Argentina en el Mundial 2026 como host de DirecTV Go junto a Andy Kusnetzoff. Como era de esperar, la modelo llevó bien pensados todos sus outfits y el primero que eligió para el partido de la selección argentina frente a Argelia dejó a todos sin palabras.

Pampita lució un original corset strapless inspirado en la camiseta albiceleste, confeccionado en tonos celeste y blanco metalizados. La prenda se destacaba por su escote corazón y por llevar estampado el número 10 en el centro, en un claro guiño a Lionel Messi.

Pampita mostró su impactante look en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de Instagram @pampitaoficial)

Completó el conjunto con un short negro de tiro alto y una silueta ajustada que equilibró el protagonismo del corset. En cuanto al beauty look, llevó el cabello largo, ondulado y suelto, peinado con raya al medio, mientras que optó por un maquillaje natural que resaltó sus facciones sin quitarle atención al outfit.

Pampita dejó sin palabras a todos los presentes en el estadio Kansas City

El estilo completo fue mostrado por la modelo en sus redes sociales, donde cientos de personas comenzaron a dejar comentarios al respecto. Pero algunas cámaras de DGO dentro del estadio Kansas City Stadium también la captaron al reconocerla. En su mano, llevaba la camiseta original albiceleste, que se la puso para la transmisión y durante el partido.

Las reacciones en redes sociales al look de Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Bueno, me encantó”; “Vieron el corset de Argentina que se puso Pampita, yo cuando dicen que no hay espíritu mundialista” y “¡Es hermosa! Todo le queda bien a ella", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X al ver la repercusión de su outfit a nivel mundial.

Previo al debut de la selección argentina, Pampita mostró también otro outfit bien patrio. Un divertido buzo que tenía la estampa del país y la frase “Coronados de gloria” y debajo utilizó la camista titular celeste y blanca, con el flamante parche de campeones del mundo.

Pampita también lució un buzo patriota en la previa de Argentina vs. Argelia

El look albiceleste de Anto Roccuzzo también causó furor

Había expectativa por cuál camiseta eligiría Antonela Roccuzzo para del debut de la Argentina en el Mundial 2026. En Qatar, la mujer de Leo Messi empezó el campeonato con la titular pero después, tras la derrota contra Arabia, cambió y utilizó la camiseta violeta suplente para el resto de los partidos, incluido el triunfo en la final ante Francia.

Antonela Roccuzzo llegó al estadio con la camiseta titular de Messi

Esta vez, Anto Roccuzzo se hizo presente en el estadio en Kansas con la camiseta titular de la selección argentina. Con la celeste y blanca y la 10 de Leo en la espalda, Roccuzzo estuvo presente en la tribuna para alentar a su marido y a la selección. Lo hizo junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.