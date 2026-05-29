El orgullo de Pampita ante la primera pelea de boxeo de su hijo Bautista

Bautista, el hijo de 18 años de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain, dio un importante paso en su formación como boxeador. Tuvo su primera pelea con público y, para registrar ese momento, decidió grabar un video en el que mostró tanto su preparación como el enfrentamiento en el ring y su autoevaluación posterior. Su madre decidió compartir en sus redes sociales cómo fue la experiencia y dejó en evidencia todo su orgullo y admiración hacia él.

La modelo usó sus historias de Instagram para recomendar el video que subió Bautista a su canal de YouTube, en el que retrató cómo fue su primera experiencia tanto en el ring como frente a la cámara. “Bienvenidos sean todos a esta nueva etapa de mí, de youtuber y de boxeador”, introdujo. “Es un proyecto muy importante para mí. Hace mucho tiempo tengo ganas de pelear con público. Siempre me mantuve cerrado y entrené solo. Mis padres capaz vieron alguna que otra cosa, pero nunca me vieron boxear, así que seguro se lleven una gran sorpresa”, explicó.

Pampita se mostró orgullosa ante el nuevo desafío que asumió su hijo (Foto. Instagram @pampiaoficial)

En la segunda parte del video se lo pudo ver en acción durante su primera pelea. Si bien dio todo de sí, perdió y decidió hacer una autocrítica y contar lo que no se vio de aquel día. Reveló que por un tema personal su entrenador no pudo estar presente y que él mismo llegó tarde al evento, sin desayunar, y no logró hacer una buena entrada en calor. Las vendas que le pusieron no estaban bien y el tema del peso también fue un inconveniente, porque terminó pesando seis kilos menos que su rival.

Así fue la primera pelea de boxeo de Bautista Vicuña

“Estaba ansioso, con nervios, con ganas de que arranque, de poder largar todo lo que sentía. Inicia el round y yo salgo como un loco, desesperado por ganar porque pego las primeras manos y me sentía bien, rápido, pero en mi cabeza no sabía que me iba a pasar lo que me pasó. Tranquilamente me podría haber lesionado por no haber entrado en calor; hubiese sido un fracaso enorme”, reconoció.

Bautista disputó su primera pelea (Foto: Captura de video)

Si bien dio cuenta de que hubo cosas que dependían de él y otras que no, aseguró que todavía le “queda mucho por aprender” y se mostró deseoso y entusiasmado por ganar experiencia en su carrera como boxeador.