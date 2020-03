Norberto "Pappo" Napolitano integró bandas como Riff, Los Abuelos de la Nada y Manal.

Norberto Aníbal Napolitano -conocido por todos como Pappo - es recordado por haber integrado algunas de las bandas de rock más reconocidas del país, como Los Abuelos de la Nada , Los Gatos , Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll , entre otras. Hace pocos días, el 25 de febrero, se cumplieron 15 años del trágico accidente motociclístico que le quitó la vida. Para muchos, " El Carpo " fue el mejor guitarrista que tuvo la Argentina: dueño de un talento inigualable con el instrumento, llegó a tocar en el Madison Square Garden de Nueva York junto B.B. King , colega legendario de Napolitano que admiraba al argentino.

Su historia personal y su carácter, además de su talento en la música, consolidaron un personaje que rara vez pasaba desapercibido en una intervención pública. Pappo decía sin tapujos todo lo que pensaba y tenía una gracia especial para reconstruir anécdotas y momentos significativos de su vida. Por todas esas razones, casi todo su archivo televisivo tiene momentos divertidos y memorables.

"Conseguite un empleo honesto", la opinión de Pappo sobre la música electrónica

El día que se fue enojado de un estudio de televisión Uno de los más recordados ocurrió en el año 2000, cuando en Sábado Bus , el ciclo que conducía Nicolás Repetto , el guitarrista fue invitado junto a Dj Deró , entre otras figuras. En el momento del brindis, el referente de la música electrónica alzó su copa para celebrar "a todas las personas que cada fin de semana salen a bailar". A su turno, Napolitano lo retrucó: "yo brindo para que la música en vivo, tocada por seres humanos, triunfe". Repetto, intentando mediar, sumó: "guarda que los DJ ahora tocan". "El timbre, tocan", respondió el músico. Más adelante en el mismo programa, la discusión volvió a surgir, y Pappo fue determinante: " Conseguite un empleo honesto ", le dijo al productor.

Por su carácter, Pappo resultaba un personaje difícil de abordar. En muchas de sus notas, el músico desafiaba al periodista que lo entrevistaba y su humor podía cambiar con rapidez por algún comentario que le disgustaba. Así ocurrió en el programa Rock al frente , que se emitía por la señal de música MuchMusic , en la que después de varios comentarios picantes del guitarrista a Marcelo Mingochea -el conductor-, Pappo decidió retirarse del estudio.

La historia de cómo se acercó a la música, narrada por él mismo

Sin embargo, cuando un periodista lograba interesarlo, Pappo conseguía contar anécdotas de su vida personal con la cuota de humor que lo caracterizaba. Así ocurrió cuando al crítico de rock Alfredo Rosso lo entrevistó en 2004 en el ciclo Tiene la palabra , y la leyenda del blues contó cómo fue su acercamiento a la música, determinado por las clases de piano que daba su hermana. "Nosotros éramos muy humildes", dijo Pappo en TN . "Dormíamos en la misma pieza mi hermana, mi abuela y yo". En esa misma habitación, Liliana Napolitano comenzaba muy temprano a dar clases casi todos los días. "Ahí fue cuando decidí sacrificar un montón de cosas para meterme en un mundo totalmente artístico", contó.

El tenso momento que vivió con una periodista que lo denunció en vivo por acoso

Otro momento relevante de su archivo televisivo ocurrió cuando la periodista Alicia Barrios lo entrevistó luego de haber sufrido un desagradable episodio que involucró al músico. Barrios, que en la nota presenta a el guitarrista como "el rey del rock" lo increpa directamente sobre una situación que vivió tres años atrás. "Vos sabés que nosotros tenemos una asignatura pendiente, ¿no?, que me la voy a cobrar", sostiene. "¿Sabés quién manda acá, sabés por qué te lo pregunto?", continúa ella. "¿Alguna vez violaste a una mujer?, yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar, enfatizó. "Una semi violación", respondió el guitarrista. En ese momento, Barrios recordó que tiempo atrás, en el subsuelo del L una Park , mientras trabajaba en la cobertura del show de Pappo, el músico apareció junto al resto de la banda y se abalanzó sobre la periodista. "Salí corriendo, fui a un teléfono público y empecé a gritar", contó ella. Hacia el final del fragmento que se conoció, Pappo asegura que todavía tiene ganas de estar con Barrios. "Uno se queda con ganas de violar a gente tan linda como vos", sostiene él. Entrevistada por LN+ sobre el repudiable hecho, la periodista aseguró: "A Pappo lo perdoné pero no volví a verlo nunca más".