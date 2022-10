Para amantes del terror: llega a Netflix la adaptación de una macabra obra de Stephen King que promete ser un éxito

escuchar

Ya es costumbre que la plataforma de streaming Netflix capte la atención de sus suscriptores a través de increíbles producciones, y esta vez, no fue la excepción. En los últimos días, los fanáticos del género de terror se sorprendieron con el tráiler y anuncio de la fecha de estreno de una película que ya tiene puestas todas las expectativas.

Se trata de El teléfono del Señor Harrigan (Mr. Harrigan’s Phone), una adaptación en la pantalla chica de la obra de Stephen King y best seller homónimo La sangre manda, que fue editado en 2020. Con Jaeden Martell y Donald Sutherland como protagonistas, y John Lee Hancock a cargo de la creación, esta terrorífica pieza audiovisual promete ganarse un espacio entre lo más visto del 2022.

El tráiler oficial de la película

“Un niño y un anciano millonario tienen en común su amor por los libros y sus primeros iPhone. Pero, aunque la muerte parece separarlos, su misteriosa conexión se mantiene viva”, reza la sinopsis oficial. Según anunció la plataforma, el estreno será el próximo miércoles 5 de octubre.

En cuanto a la historia, sigue de cerca a Craig (Jaeden Martell), un joven que vive en una pequeña localidad ubicada en los Estados Unidos. Si bien llevaba una vida tranquila, las cosas cambiaron cuando conoció al Sr. Harrigan (Donald Sutherland), un misterioso hombre multimillonario. Ambos formaron un estrecho vínculo gracias a su pasión por la lectura.

Al poco tiempo del primer contacto, y tras compartir varios momentos juntos, el adolescente tomó la decisión de regarle un celular para poder comunicarse a la distancia. Sin embargo, una noticia lo devastó por completo: el hombre falleció por complicaciones en su salud.

En simultáneo, Craig sufría bullying en la escuela por parte de un grupo de jóvenes. Por ese motivo, y con una gran tristeza, decidió buscar a su amigo por teléfono. A partir de ese instante, la historia tomó un rumbo aterrador. ¿El motivo? Recibió respuestas por parte de Harrigan.

La película muestra el estrecho vínculo entre un joven y un hombre multimillonario (Nicole Rivelli/Netflix)

En diálogo con Tudum Netflix, el director se refirió a la producción y dio más detalles al respecto. “Más que nada, se trata de una relación improbable que se forja entre un multimillonario de 80 años y un joven”, sostuvo.

Por otro lado, reflexionó: “Muestran los diversos lazos de amistad y la pregunta de ¿hasta dónde llegarás por un amigo?… Tampoco es una historia de terror que muchos podrían esperar, pero si te gustó The Shawshank Redemption, Stand By Me, The Green Mile, y te gusta Stephen King, esto puede ser para vos”. Asimismo, aseguró que el guion fue editado y revisado por el autor del libro.

“Debido a que es una novela y solo tiene un poco más de 80 páginas, tenés que captar temáticamente lo que creo que está tratando de decir y activar algo de eso en escenas que no necesariamente están todas en la novela”, concluyó.

El Sr. Harrigan es interpretado por Donald Sutherland (Foto:Netflix)

Al resto del elenco lo completan Joe Tippett, Cyrus Arnold y Kirby Howell-Baptiste, entre otros actores. Mr. Harrigan’s Phone tendrá una duración de casi dos horas y en la actualidad son miles los fanáticos del género que esperan con ansias el estreno en la plataforma.