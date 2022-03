La conmovedora historia de Mila Kunis, que huyó de Ucrania cuando tenía siete años y no sabía ni el idioma

Aunque muchos de sus fanáticos no lo sabían, Mila Kunis nació en la ciudad de Chernivtsi, en el suroeste de Ucrania, en 1983. A sus siete años, la actriz emigró con su familia a los Estados Unidos, lo que implicó todo un desafío porque no sabía el idioma del país norteamericano. En el momento en que la entonces niña que ahora tiene 38 años escapó, su nación de origen todavía formaba parte de la Unión Soviética.

Fue quizás esa infancia de importantes acontecimientos la que la hizo empatizar con la difícil realidad que atraviesan sus compatriotas por la invasión de Rusia. Es que, ahora, tanto ella como su esposo, Ashton Kutcher, crearon la campaña Stand with Ukraine, cuya premisa principal es recaudar treinta millones de dólares para los refugiados ucranianos. En 48 horas, la iniciativa ya había conseguido 18,3 millones de dólares, más de la mitad de su objetivo inicial

Mila Kunis y Ashton Kutcher Getty Images

En un video promocional para la campaña, la actriz se dirigió a sus seguidores y les dijo: “Siempre me he considerado estadounidense orgullosa. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y por mi familia”. A su vez, en relación a lo que ocurre actualmente en su país, expresó: “Hoy puedo decir que nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher están casados desde 2015 GROSBY GROUP

La familia de Kunis huyó de Ucrania justo después de la caída de la Unión Soviética. En 2008, en una entrevista a Los Ángeles Times contó: “Era muy comunista y mis padres querían que mi hermano y yo tuviéramos un futuro, así que lo dejaron todo. Vinieron con 250 dólares″.

Mila Kunis y Ashton Kutcher revelaron que llevan 15 millones de dólares recaudados

Fue una infancia difícil en el nuevo país. Su padre Mark, que era ingeniero mecánico en su país de origen, tuvo que hacer trabajos ocasionales, como instalar inodoros, repartir pizza y pintar casas. Lo mismo le sucedió a su madre que consiguió trabajo en el depósito de una farmacia a pesar de que era profesora de física en Ucrania. Cuando aprendió el idioma, la pasaron al puesto de cajera.

“Al final, me adapté bastante rápido y bastante bien”, continuó Kunis. “Pero debe haber sido difícil, porque bloqueé completamente el segundo grado. No tengo ningún recuerdo de ello. Siempre hablo con mi mamá y mi abuela al respecto. Era porque lloraba todos los días. No entendía la cultura. No entendía a la gente. No entendía el idioma”, agregó.

Mila Kunis se mudó a los siete años de Ucrania a Estados Unidos AP

Todo este sufrimiento Mila lo plasmó en su ensayo de admisión a la universidad. Según contó, allí escribió sobre esta experiencia. “Le pedía al lector que imaginara ser ciego y sordo a los siete años. Así es como se siente mudarse a los Estados Unidos. Pero lo superé bastante bien”, indicó la actriz acerca del contenido de su escrito.

En una entrevista con el Daily Telegraph en 2011, la protagonista de Amigos con beneficios habló del antisemitismo como otra causa por la que su familia había huido de su país. En tanto, expresó: “Después del Holocausto, en Rusia no se permitía ser religioso. Así que mis padres me criaron para supiera que era judía. Sabés quién sos por dentro. Cuando estaba en la escuela todavía veía carteles antisemitas”.