Participó en Bienvenidos a bordo como la doble de Nati Jota y dejó atónitos a todos

Bienvenidos a bordo (eltrece) presenta la oportunidad perfecta para todas esas personas que buscan demostrar algún talento oculto o que, simplemente, quieran divertirse un rato junto a su conductor favorito. Desde deliciosos platos hasta divertidos bailes, no hay habilidad que no pueda ser compartida frente a las cámaras de eltrece. Pero, dentro de esa larga lista, para la audiencia se destaca la famosa “puerta de los parecidos”. Por allí pasan todos aquellos que aseguran ser iguales a alguna celebridad o figura pública pero que, más de una vez, generan una ola de desconcierto entre los presentes.

La doble de Nati Jota que confundió a los presentes en Bienvenidos a Bordo

Este fue el caso de una vecina del barrio de Villa Devoto, quien dijo ser Nati Jota pero se la confundieron con otra influencer. Ella entró rodeada de un aura de simpatía que rápidamente encantó a Guido Kaczka, quien se entretuvo con una amena charla. Mientras él conversaba, sus ayudantes -Francesca y Valentina- miraban con atención a la participante.

La que se arriesgó primero fue Francesca, que en cada programa suele acertar con sus respuestas. Con la confianza de quien siente que tiene la razón, le susurró a Guido el nombre de la famosa y después la dijo a viva voz ayudada por el micrófono. Seria, sentenció que la concursante era Juariu. La influencer, cuyo nombre real es Vicky Braier, ganó reconocimiento en las redes gracias a su insaciable interés por los “chismes” de los integrantes de la farándula y por su gran habilidad de descubrir los dramas entre famosos antes que otros.

Después de alcanzar el grado de “influencer” con una importante cantidad de seguidores (más de 400 mil), comenzó a ser convocada para participar en diversos programas de televisión y, actualmente, es parte de MasterChef Celebrity (Telefe).

Juariu se encuentra actualmente compitiendo en MasterChef Celebrity (Crédito: Instagram/@juariu)

A pesar de que Francesa lo dijo confiada de que estaba en lo correcto, la concursante respondió que no. No era Juariu. Guido, quien no estaba ni cerca de adivinar a que famosa se parecía la joven que tenía parada enfrente, se dirigió a Valentina para probar suerte. En un principio, la secretaria del conductor dijo que quizás se trataba de un personaje de un programa de dibujos animados pero la participante negó con la cabeza.

Al final, era el turno de Kaczka de descubrir de quién se trataba, pero él es famosamente conocido por no adelantarse en tirar nombres al aire en este juego. “El que no arriesga, no gana. Pero, el que arriesga, pierde”, reflexionó. En un intento de recabar más información, preguntó si se trataba de una actriz pero lo que dijo la concursante lo dejó aun más confundido. Ya cansado de las adivinanzas, sentenció: “Hagámoslo más fácil. ¿Vos sos?”.

Nati Jota, la periodista e influencer. Imagen: Instagram Nati Jota

Sonriente, la estudiante para maestra jardinera dijo: “Nati Jota”. Al escucharla, Guido comentó: “Claro, porque no es exactamente actriz, pero trabajó como actriz. Porque la verdad se puede decir influencer, se puede decir conductora, pero es ella, sí locutor”.

Nati Jota es periodista e hizo un camino similar a su colega, Juariu. Gracias a su trabajo en las redes sociales llegó a ganar el Martín Fierro Digital por tuitera más influyente.