El juego de los parecidos en Bienvenidos a bordo (eltrece) logra sacar el lado más competitivo de los presentes en el estudio, a pesar de que no sean ellos quienes van a llevarse el premio. El desafío es simple, los concursantes pasan por una puerta afirmando que se parecen a alguna celebridad y gana quien sea nombrado como el más similar a su versión famosa. Antes de que se determine quien se va a su casa con el pozo, tanto Guido Kaczka como sus asistentes intentan adivinar de quien se trata. Sin embargo, de vez en cuando, el conductor pierde la paciencia frente a la insistencia de sus compañeras.

Guido Kaczka junto a la puerta de los parecidos captura de video

Aunque a veces los parecidos son fáciles de descubrir, en otras ocasiones el aire de los participantes es un poco más sutil. Es en esos días en los que el conductor acude a las chicas, Valentina y Francesca, para que le brinden su ayuda. Ellas habitualmente aciertan cuando se trata de algún músico o artista referente para las generaciones más jóvenes mientras Guido suele tirar nombres más antiguos.

La edición del miércoles fue diferente a las demás ya que Francesca dio respuestas tan específicas que terminó estresando al pobre conductor. Concursante tras concursante, la asistente no se conformó en decir un nombre si no que, también, le sumó la época. Primero le tocó el turno a un joven alto, rubio y muy musculoso quien, finalmente, admitió ser el Polaco. Pero, antes de llegar a esa respuesta, los presentes pasearon por otros artistas.

Guido Kaczka perdió la paciencia con una de sus asistentes y tuvo una inesperada reacción

Valentina comenzó diciendo, sin mucha confianza, que se trata de Justin Bieber. Tras la negativa del hombre, Francesca lo miró y, con mucha confianza, dijo sin pensarlo dos veces: “Guido Süller en el 2000″. La precisión en su respuesta dibujó una mueca de confusión en la cara de Guido quien manifestó: “¿Por qué estás con el calendario hoy? Nadie está en su tiempo”.

A pesar de su desconcierto, el conductor se dirigió al concursante para saber si se trataba del hermano de la mediática pero, al hacerlo, no especificó la fecha. Cuando él dijo que no, Francesca insistió en que le preguntara si era Guido Süller del 2000. Frustrado, Kaczka estalló: “No me hagas preguntarle eso. Dijo que no es, es obvio que es en cualquier época”.

Guido Kaczka perdió la paciencia en medio de Bienvenidos a bordo capt

Lejos de desanimarla, la reacción de su colega solo hizo que fuera por más y cuando debió adivinar nuevamente, redobló la apuesta. Por la puerta entró caminando una mujer de cuarenta años, de abundante pelo castaño claro y penetrantes ojos claros. Se paró frente a las cámaras muy sonriente y contó que la había anotado su familia y que venía desde el barrio de Belgrano.

Pasadas las presentaciones, empezó nuevamente la parte en la que tanto las asistentes como el conductor intentan adivinar de quien se trata. Guido, dejando su pequeño exabrupto en el pasado, se dirigió a Francesca para conocer su opinión. Totalmente seria y decidida, la asistente aseguró: “Es Agustina Kämpfer en el 2014″.

Francesca, la asistente de Guido Kaczka captura de video

Kaczka resopló, revoleó los ojos y sacudió los hombros en protesta. Admitiendo su derrota, miró a la concursante y cuestionó: “¿Sos Agustina Kämpfer en el 2014?”. Pero no, la participante era Jimena Barón. A pesar de no haber atinado, Francesca lució una gran sonrisa como quien ganó una importante batalla.