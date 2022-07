Paula Chaves enfrentó las críticas y explicó por qué no le dio trabajo al motoquero que la ayudó

Días atrás, Paula Chaves protagonizó una emotiva escena al reencontrarse con el joven desconocido que la ayudó en medio de un momento de desesperación. Mientras iba en su auto junto a dos de sus hijos, Baltazar y Filipa, notó como la menor comenzaba a convulsionar y, en la desesperación, le gritó a un motoquero que la ayudara. Él no solo le abrió paso por la Panamericana, sino que la asistió una vez llegados a la clínica. Agradecida, la conductora realizó una campaña para localizarlo y, tras el tierno encuentro, debió salir a enfrentar a quienes la criticaron por no haberle dado trabajo a modo de agradecimiento.

Paula Chaves es mamá de Olivia, Baltazar y Filipa Instagram: @chavespauok

Días atrás Paula Chaves utilizó sus redes sociales -en donde tiene más de 4 millones de seguidores- para localizar a un motoquero. Según relató, ella se encontraba de camino a una clínica de San Isidro porque su hijo Baltazar se sentía mal, pero, mientras estaba en plena Panamericana, la menor comenzó a convulsionar. Aunque sabía que todo iba a salir bien y que la vida de la niña no corría peligro, se asustó tanto que se asomó por la ventana y, a los gritos, le pidió a un motoquero que vio cerca que la ayudara.

Sin pensarlo dos veces, el hombre le abrió camino entre los autos y, ya en el hospital, se quedó con Baltazar mientras Paula entraba con Filipa en brazos. “Cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto”, relató. Él cumplió sus indicaciones, le dejó el auto en el estacionamiento y se fue.

Paula Chaves habló sobre el joven que la ayudó (Foto Instagram @chavespauok)

Tras una intensa campaña de búsqueda, finalmente se reunieron este martes en Cortá por Lozano (Telefe), en donde la conductora reemplaza a Verónica Lozano por sus vacaciones. Entre lágrimas, tuvo la oportunidad de agradecerle por haberle brindado ayuda de manera tan desinteresada. “No te puedo decir otra cosa más que gracias”, le expresó al verlo entrar.

Nahuel, de apenas 18 años, afirmó que “fue lo primero” que le salió hacer y que actuó de esa manera porque notó su desesperación. Asimismo, reveló que no sabía que se trataba de Chaves y que recién se enteró cuando su mamá le comentó que la conductora intentaba localizarlo.

El encuentro de Paula Chaves con el motoquero

Luego de charlar por un rato, con varias lágrimas de por medio, la modelo le devolvió el favor al promover su búsqueda laboral, ya que él desea trabajar en un taller mecánico. No obstante, en los días siguientes recibió múltiples críticas de seguidores que le reclamaron por qué no le dio emplea ella misma a modo de agradecimiento.

Durante un vivo en Instagram, y cansada de que le hicieran la misma pregunta, replicó: “Muchos me decían ‘¿por qué no le das trabajo vos?’, pero no tengo taller mecánico. No lo voy a contratar de niñero porque no quiere”. Y continuó: “Lo re contra mil contrataría pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer”.

Para ponerle un fin al debate, sentenció tajante: “Nahuel quiere trabajar en un taller mecánico y yo no tengo. Tengo una casa con tres chicos”.