El desesperante momento que vivió Paula Chaves: su hija tuvo convulsiones y la ayudó un hombre del que no sabe nada

“Hoy por suerte estamos bien”, anticipó Paula Chaves al comienzo de un extenso descargo en Instagram para relatar el calvario que vivió el miércoles por la noche, al momento que se dirigía a una clínica médica por un problema de salud de su hijo. En el camino su hija se descompensó y fue asistida por un desconocido, con el que busca reencontrarse. Para agradecer y concientizar, relató con detalles la situación que le generó tanto preocupación por la salud de sus hijos como una gran emoción por la empatía de su héroe anónimo.

Por la tarde del miércoles, Paula Chaves decidió hacer una visita médica a una clínica de San Isidro porque su hijo Baltazar padecía un malestar, propio de una descompostura. A bordo de su vehículo se encontraba junto al niño y la menor de sus hijas, Filipa. Según su relato, en medio del camino la bebé comenzó a tener un episodio de convulsiones, ya que tenía fiebre a causa de una posible otitis. Si bien la modelo explicó que sabía que todo estaría bien, la desesperación por verla en ese estado fue muy grande, lo que le generó un estado de desesperación en medio del camino.

Paula Chaves relató sobre el episodio que vivió camino a una clínica (Foto Instagram @chavespauok)

En ese momento -en el que debía actuar rápidamente- fue que vio a un hombre en moto. “Al grito mío por la ventana de ‘vení ayudame, por favor’. No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto”, relató la modelo, y agregó un poco de humor al destacar que en pocos segundos logró dar un gran número de indicaciones.

Sin dudar, aquel desconocido siguió las instrucciones de la preocupada madre, y detrás de ella la siguió con Baltazar a upa. Luego, dejó el auto en el estacionamiento y se fue. Mientras tanto, Filipa fue atendida por los profesionales, al igual que su hermano. El preocupante episodio terminó de la mejor manera, con los dos niños bien, y Paula Chaves no dudó en destacar que, en parte, fue así por la ayuda de un hombre del que no sabe nada.

Ahora, la modelo busca al hombre que la ayudó en aquel dedesperante momento (Foto Instagram @chavespauok)

Ya tranquila, y tras dejar en claro que la salud de sus dos hijos está perfecta, decidió comenzar la búsqueda virtual de aquel hombre, que sin dudar brindó su ayuda y al que ella apodó “motoquero súper héroe”. Con cariñosas palabras agradeció por su presencia: “Gracias por cruzarte en nuestro camino”.

Baltazar y Filipa se encuentra en muy buen estado de salud (Foto Instagram @chavespauok)

Asimismo, además de realizar este relato para destacar aquella ayuda desinteresada que le permitió actuar con rapidez y seguridad con hija, Paula Chaves destacó que compartía su experiencia ya que ella misma, a pesar de que su hija tuvo este episodio en diciembre, no contaba con información precisa. Y consideró que su situación puede llevar a otras madres a conocer sobre esto, que no se trata de una enfermedad ni un problema de salud, recalcó.