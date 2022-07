“No vamos a parar hasta encontrarte”: Paula Chaves busca a un motoquero que la socorrió con las convulsiones de su hija

Más tranquila, luego de contar con angustia el episodio que vivió cuando su hija más pequeña convulsionó en el auto en plena Panamericana, la conductora y modelo Paula Chaves arrancó una campaña en sus redes sociales para dar con el paradero del “motoquero superhéroe”, un señor que estaba en el carril de al lado, según contó, y la ayudó a atravesar ese difícil momento.

Con una foto de Baltazar, su hijo mayor, de fondo, Paula escribió en una historia de Instagram: “Querido motoquero ‘Superhéroe’ (así le dije a Balta) xq me dijo: ´mamá me dejaste en el auto con un señor con casco´, gracias por cruzarte en nuestro camino”. En la siguiente historia, y con la captura de una nota sobre lo que le sucedió de fondo, agregó: “Motoquero no vamos a parar hasta encontrarte”.

Paula Chaves se ha vuelto una referente al hablar de la maternidad y el parto respetado.

Por la tarde del miércoles, Paula Chaves decidió hacer una visita médica a una clínica de San Isidro porque su hijo Baltazar padecía un malestar, propio de una descompostura. A bordo de su vehículo también se encontraba la menor de sus hijas, Filipa. Según un descargo que compartió en la red social, en medio del camino la bebé comenzó a tener un episodio de convulsiones, ya que tenía fiebre a causa de una posible otitis. Si bien la modelo explicó que sabía que todo estaría bien, la desesperación por verla en ese estado fue muy grande, lo que le generó un estado de desesperación en medio del camino.

En ese momento -en el que debía actuar rápidamente- fue que vio a un hombre en moto. “Al grito mío por la ventana de ‘vení ayudame, por favor’. No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto”, relató la modelo, y agregó un poco de humor al destacar que en pocos segundos logró dar un gran número de indicaciones.

Sin dudar, aquel desconocido siguió las instrucciones de la preocupada madre, y detrás de ella la siguió con Baltazar a upa. Luego, dejó el auto en el estacionamiento y se fue. Mientras tanto, Filipa fue atendida por los profesionales, al igual que su hermano. El preocupante episodio terminó de la mejor manera, con los dos niños bien, y Paula Chaves no dudó en destacar que, en parte, fue así por la ayuda de un hombre del que no sabe nada.

Asimismo, además de realizar este relato para destacar aquella ayuda desinteresada que le permitió actuar con rapidez y seguridad con su hija, Paula Chaves destacó que compartía su experiencia ya que ella misma, a pesar de que su hija tuvo este episodio en diciembre, no contaba con información precisa. Y consideró que su situación puede llevar a otras madres a conocer sobre esto, que no se trata de una enfermedad ni un problema de salud, recalcó.