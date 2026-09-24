Pedro Pascal y su secreto matutino: “Empiezo el día con un espresso muy intenso, huevos con yema líquida y tostadas”

Varios son los actores exitosos de Hollywood que parecieran haber pausado el paso del tiempo, y Pedro Pascal es uno de ellos. Para sorpresa de muchos, el intérprete chileno cumplió el último 2 de abril 51 años, lo que lleva a muchos a preguntarse cuál es el secreto para mantenerse en forma, sobre todo cuando los rodajes lo tienen ocupado un sinfín de horas.

Pedro Pascal cumplió 51 años el pasado 2 de abril GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

En una entrevista con la revista Woman Madame, el intérprete de Joel Miller en la exitosa serie de HBO The Last of Us dio detalles específicos de su rutina diaria: “Empiezo el día con un espresso muy intenso y sabroso, huevos con la yema líquida y tostadas con manteca, alguien con quien compartir tortitas de arándanos y, después, más café”.

Lejos de las dietas restrictivas o los batidos detox imposibles que suelen asociarse con las grandes figuras del cine, la primera comida del día de Pascal revela a alguien que prioriza el disfrute y la energía real. Entre la cafeína indispensable para arrancar los rodajes más pesados y unos clásicos huevos con tostadas que aportan la cuota justa de proteínas y carbohidratos, el actor demuestra que la vitalidad a los 51 años no se logra privándose de los permitidos, sino encontrando un balance.

La vitalidad a los 51 años no se logra privándose de los permitidos, sino encontrando un balance Millie Turner - Invision

Esa revelación desató varios análisis de nutricionistas en medios de comunicación debido a su fanatismo extremo por la cafeína. En otra oportunidad, durante su paso por el ciclo televisivo Jimmy Kimmel Live!, el actor confió entre risas que su “ritual muy íntimo” de la mañana incluye nada menos que una taza con hasta seis shots de espresso. Una auténtica bomba de energía líquida para despertar al cuerpo.

Cabe recordar que el estado físico de Pascal fue muy comentado durante 2024 tras el estreno de Gladiador II, momento en el que trascendió que había bajado 36 kilos para la película. En declaraciones a Entertainment Weekly, el actor explicó que su transformación no dependió de modas pasajeras ni de entrenamientos complejos. “¿Mi rutina de ejercicios? Lo básico“, comentó e indicó que se concentró en actividades diarias regulares, descanso y una alimentación equilibrada. “Levantate, hacé algo, mantenete ocupado, comé bien, dormí”, agregó.

El estado físico de Pascal fue comentado durante 2025 tras el estreno de Gladiador II, momento en el que trascendió que había bajado 36 kilos

Ante la duda sobre si el cambio de hábito se debía a una condición para ponerse en la piel de Acasius en la cinta de acción, indicó: “No me pusieron ninguna directiva de estar en forma para la película, pero lo hice, principalmente para no lesionarme, y no funcionó. Me lesioné igual. Me puse más fuerte que nunca solo para poder interpretar el personaje, en serio”.